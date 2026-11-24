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Μέχρι και 15 εκατ. δολάρια ενδέχεται να κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την άνοδο της μετοχής της Nvidia κατά περισσότερο από 30% στις 23 Νοεμβρίου. Η εκτίμηση βασίζεται στο ανώτατο δυνατό ύψος της συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακών στοιχείων του Αμερικανού προέδρου. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για επιβεβαιωμένο κέρδος από πώληση μετοχών, αλλά για λογιστική αύξηση της αξίας μιας πιθανής συμμετοχής στο χαρτοφυλάκιό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασαν οι Financial Times, η δήλωση που κατατέθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου καταγράφει τις επενδύσεις του Τραμπ έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Από αυτήν προκύπτει ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia. Με την άνοδο της Δευτέρας, η αξία αυτού του μέγιστου χαρτοφυλακίου θα είχε ενισχυθεί κατά περίπου 15 εκατ. δολάρια.

Τα έγγραφα, ωστόσο, δεν αναφέρουν ακριβείς αριθμούς αγορών και πωλήσεων. Παρουσιάζουν τις θέσεις σε ευρεία εύρη αξίας, γεγονός που δεν επιτρέπει να εξακριβωθεί πόσες μετοχές είχε πράγματι ο Τραμπ ούτε εάν διατήρησε τη συμμετοχή του μέχρι την ημέρα της ανόδου. Ο υπολογισμός του ανώτατου κέρδους προϋποθέτει ότι αγόραζε πάντοτε τη μεγαλύτερη ποσότητα που επέτρεπε κάθε εύρος και πωλούσε τη μικρότερη.

Με την αντίθετη παραδοχή, ότι δηλαδή ο πρόεδρος αγόραζε το ελάχιστο και πωλούσε το μέγιστο, η συμμετοχή του θα μπορούσε να περιορίζεται στις 32.000 μετοχές. Σε αυτό το σενάριο, η αξία τους υπολογιζόταν σε περίπου 5,3 εκατ. δολάρια και η άνοδος θα του απέφερε αύξηση αποτίμησης περίπου 1,3 εκατ. δολαρίων. Το πραγματικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τα διαθέσιμα έγγραφα.

Ο ρόλος Τραμπ στην επιστροφή Χουάνγκ

Η άνοδος ακολούθησε την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μόλις έντεκα ημέρες μετά την αποχώρησή του. Η παραίτηση είχε ακολουθήσει δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμούς για σχέση με γυναίκα που φερόταν να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το διοικητικό συμβούλιο είχε αρχικά αποδεχθεί ομόφωνα την παραίτησή του, προτού τελικά αποφασίσει την επαναφορά του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ενεργό ρόλο στην απόφαση. «Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», είπε σε συνέντευξή του στο CNBC, προσθέτοντας ότι έπεισε την εταιρεία και ότι ο ίδιος «έκανε τη συμφωνία». Σε ανάρτησή του υποστήριξε πως η Nvidia χρειάζεται την ηγεσία του Χουάνγκ για την επιτυχία της εταιρείας και της αμερικανικής οικονομίας.

Η Nvidia ανέφερε ότι έλαβε γνώμες από ανώτατα επίπεδα της αμερικανικής κυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε ότι, με βάση αυτή την ενημέρωση, θεωρεί πως η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη και τους προηγμένους ημιαγωγούς.

Τα ερωτήματα για τις συναλλαγές

Η χρονική σύμπτωση ανάμεσα στην παρέμβαση του προέδρου και στην άνοδο της μετοχής αναζωπύρωσε ερωτήματα για πιθανές συναλλαγές πριν από την ανακοίνωση. Οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο, δεν καλύπτουν αγορές ή πωλήσεις που ενδέχεται να έγιναν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Επομένως, δεν αποδεικνύουν εάν ο Τραμπ ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του πραγματοποίησαν συναλλαγές πριν από την επιστροφή του Χουάνγκ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο ζήτησε να διερευνηθούν οι χρηματιστηριακές θέσεις που ενδεχομένως δημιουργήθηκαν πριν από την ανακοίνωση. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα των Financial Times για σχόλιο.

Η άνοδος ήρθε έπειτα από δύσκολη περίοδο για τη μετοχή της Nvidia. Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και η κρίση γύρω από τον Χουάνγκ είχαν πιέσει την αποτίμησή της. Ακόμη και στο σενάριο της μέγιστης συμμετοχής, ο Τραμπ θα εξακολουθούσε να καταγράφει απώλεια περίπου 42 εκατ. δολαρίων σε σχέση με την αξία των μετοχών του στο προηγούμενο υψηλό τους.

Η Nvidia συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500, δείκτη που παρακολουθεί ευρύ χαρτοφυλάκιο του προέδρου. Η υπόθεση επαναφέρει το ερώτημα της διαφάνειας όταν ένας πρόεδρος παρεμβαίνει σε αποφάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τις επενδύσεις του.