Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;

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Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται σήμερα σε τραπεζικά, επενδυτικά και χαρτοφυλάκια διαχείρισης απαιτήσεων, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα από αυτά είναι κατοικίες, ποια είναι πραγματικά διαθέσιμα και πόσα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά για πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμά η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι η ανάγκη να διαχωρίζεται ο ιδιοκτήτης από τον διαχειριστή

Στη μελέτης της, η BluPeak Estate Analytics συγκεντρώνει δημόσιες εταιρικές αναφορές και δημοσιευμένες εκτιμήσεις και αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό: δεν υπάρχει μία ενιαία δημόσια απογραφή που να αποτυπώνει με σαφήνεια το πραγματικό διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια.

Οι αριθμοί

Οι δημόσιες αναφορές παρουσιάζουν σημαντικά μεγέθη:

-Εθνική Τράπεζα: περίπου 3.965–4.000 ακίνητα, εκ των οποίων περίπου 1.840–1.850 αναφέρονται ως ώριμα προς πώληση.

-Intrum: περίπου 11.000 ακίνητα, με περίπου 5.000 κατοικίες, σύμφωνα με δημοσιευμένη εκτίμηση του 2025.

-doValue / Altamira: περίπου 1.700 REO, εκ των οποίων περίπου 1.300 κατοικίες και περίπου 200 άμεσα ώριμα.

-Grivalia: 4.609 REO υπό διαχείριση, συνολικής αξίας περίπου 652,6 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικές περιμέτρους. Δεν μπορούν επομένως να αθροιστούν ώστε να προκύψει ένας συνολικός αριθμός κατοικιών.

Ιδιοκτησία και διαχείριση

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι η ανάγκη να διαχωρίζεται ο ιδιοκτήτης από τον διαχειριστή.

Μία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων μπορεί να διαχειρίζεται δάνεια ή ακίνητα για λογαριασμό τρίτων, χωρίς να έχει την κυριότητά τους.

Αντίστοιχα, η ύπαρξη ενός ακινήτου σε ένα χαρτοφυλάκιο δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως έτοιμο προς διάθεση.

Για κάθε ακίνητο απαιτείται έλεγχος τίτλων και κτηματολογικών εγγραφών, αλλά και αξιολόγηση της πραγματικής του κατάστασης.

Από το χαρτοφυλάκιο στην πραγματική κατοικία

Ένα ακίνητο μπορεί να παραμένει εκτός αγοράς λόγω νομικών εκκρεμοτήτων, προβλημάτων τίτλων, τεχνικών ζητημάτων, αναγκών επισκευής, ενεργών μισθώσεων ή άλλων διαδικασιών τακτοποίησης.

Επομένως, το πραγματικό ερώτημα είναι: Πόσα ακίνητα μπορούν να ενεργοποιηθούν και με ποιο κόστος και χρόνο;

Η απάντηση απαιτεί αξιολόγηση σε επίπεδο κάθε ακινήτου.

Η στεγαστική κρίση

Η στεγαστική πίεση των νοικοκυριών αυξάνεται, ενώ σημαντικό απόθεμα ακινήτων παραμένει εκτός της άμεσης αγοράς.

Η μελέτη δεν υποστηρίζει ότι όλα τα ακίνητα τραπεζών και επενδυτικών σχημάτων είναι διαθέσιμα ούτε ότι αυτά ευθύνονται για το σύνολο της αύξησης των τιμών.

Θέτει όμως ένα κρίσιμο ζήτημα:

Πόσες κατοικίες θα μπορούσαν, εφόσον ξεπεραστούν τα αντικειμενικά εμπόδια, να επιστρέψουν στην αγορά;

Η πρόταση της BluPeak

Η ενεργοποίηση του διαθέσιμου αποθέματος μπορεί να ξεκινήσει από ακίνητα με:

-καθαρούς τίτλους,

-δυνατότητα άμεσης κατοίκησης,

-περιορισμένες ανάγκες επισκευής,

-και τεκμηριωμένη ζήτηση στην περιοχή.

Παράλληλα, μπορούν να εξεταστούν μοντέλα μακροχρόνιας προσιτής μίσθωσης, διαφανών πωλήσεων, ανακαινίσεων με δεσμευτική διάρκεια μίσθωσης και ανάπτυξης κοινωνικής ή δημοτικής κατοικίας.

Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η αξιοποίηση τέτοιου αποθέματος σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικού προσωπικού.