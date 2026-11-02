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Η ισχύς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το ραντεβού των μικρών, τι ζητά η Ευρώπη από τα διυλιστήρια, στα ραντάρ των τραπεζών τα ΗΑΕ, έρχονται κι άλλες βόμβες φοροδιαφυγής

Μέχρι νεωτέρας...

Inside Stories 02.11.2026, 07:00
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Η ισχύς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το ραντεβού των μικρών, τι ζητά η Ευρώπη από τα διυλιστήρια, στα ραντάρ των τραπεζών τα ΗΑΕ, έρχονται κι άλλες βόμβες φοροδιαφυγής
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Με γεμάτο ημερολόγιο αρχίζει στις αγορές ο Νοέμβριος, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου να αποτελούν την πρώτη μεγάλη δοκιμασία.

Αναμονή για λίγα 24ωρα λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος άλλωστε το έχει πει σε κάθε ευκαιρία, ότι μετά τις ενδιάμεσες θα εξαπολύσει νέο κύμα επίθεσης στο Ιράν.

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Το στοίχημα του Νοεμβρίου

Μέχρι τότε, στο ελληνικό ταμπλό, σήμερα Δευτέρα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της CrediaBank μετά τη συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ακολουθούν η ενημέρωση πωλήσεων τρίτου τριμήνου της Coca-Cola HBC, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και οι ανακοινώσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Lamda Development.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου είναι η σειρά των Titan και Metlen, ενώ η Alpha Bank παρουσιάζει το επικαιροποιημένο τριετές επιχειρηματικό της πλάνο.

Η εβδομάδα κλείνει την Παρασκευή με την αξιολόγηση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Το ραντεβού με τις μικρότερες εισηγμένες

Επίσης, σήμερα, 2 Νοεμβρίου, οι μικρότερες εισηγμένες στο Euronext Athens έχουν τιμητική τους, στο πλαίσιο του Small Cap Conference 2026, στο Divani Caravel.

Στη λίστα των εταιρειών που περιλαμβάνονται βρίσκονται οι Alpha Trust Ανδρομέδα, AS Company, Βιοκαρπέτ, Δάιος, Έλτον, EIS, Λανακάμ, Quality & Reliability, Revoil, Softweb, Trek Development, Unibios, Verallis και Y/KNOT Invest.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διοργάνωση φέρνει στο ίδιο τραπέζι ένα ευρύ φάσμα μικρότερων εισηγμένων, από τη βιομηχανία και την ενέργεια έως την τεχνολογία και τις επενδύσεις.

Για την Euronext Athens, η επαφή με αυτή την κατηγορία εταιρειών έχει τη δική της σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό χρηματιστήριο εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων.

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Με το βλέμμα στον τεχνολογικό κλάδο

Στο μεταξύ, το διεθνές περιβάλλον δεν είναι εύκολο.

Η διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας προκαλεί προβληματισμό, ακόμη κι αν ο S&P 500 παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά του.

Ενδεικτικό είναι ότι πάνω από το 60% των μετοχών του δείκτη έχει υποχωρήσει τουλάχιστον 20% από τα υψηλά 52 εβδομάδων ή τα ιστορικά ρεκόρ του, αποτυπώνοντας μια πολύ πιο αδύναμη εικόνα κάτω από την επιφάνεια της αγοράς.

Η Ευρώπη, αντίθετα, επιχειρεί να κινηθεί ανοδικά, ενώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών η συμπεριφορά των ξένων επενδυτών θα έχει τη δική της σημασία.

Με το κλείσιμο των βιβλίων στο τέλος του μήνα, η κατοχύρωση κερδών μπορεί να επηρεάσει τις κινήσεις τους, ιδίως σε μετοχές που έχουν ήδη καταγράψει ισχυρές αποδόσεις από την αρχή της χρονιάς.

Στη γειτονιά μας…

Η στήλη θα κάνει μια παρέκκλιση και θα αναφερθεί στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκιούν, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων.

Φυσικά στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας.

Ο Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά η αξιοπιστία της τουρκικής κεφαλαιαγοράς πλέον έχει πληγεί σοβαρά.

Κάτι που μπορεί να επηρεάσει, ίσως και θετικά τη δική μας κεφαλαιαγορά.

Κρατήστε το αυτό…

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Δύναμη πυρός

Ακόμη μεγαλύτερη «δύναμη πυρός» για νέες επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και για την υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού του προγράμματος, διαθέτει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την επιτυχημένη έκδοση του ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος κατάφερε να προσελκύσει προσφορές άνω των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη 4,6 φορές.

Η εισηγμένη διαθέτει σταθερό ιστορικό ισχυρής επενδυτικής ζήτησης. Τον περασμένο Ιούλιο, κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, είχε συγκεντρώσει προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.

Οι δύο αυτές μεγάλες συναλλαγές του τελευταίου τετράμηνου παρουσιάζουν δύο αξιοσημείωτα στοιχεία: αφενός απευθύνονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών (από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα) και αφετέρου υλοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς πόρους του.

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Στα ραντάρ των τραπεζών τα ΗΑΕ

Στο ραντάρ των ελληνικών τραπεζών μπαίνουν όλο και πιο δυναμικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της περιοχής αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Και οι δικοί μας θέλουν να έχουν τον ρόλο του μεσάζοντα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Το στίγμα των σχεδίων τους έδωσε την περασμένη Πέμπτη ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας, σε call με αναλυτές. Πρόκειται για την τράπεζα που βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες, καθώς ήδη λειτουργεί γραφείο αντιπροσωπείας στην Ινδία και ετοιμάζεται για υποκατάστημα στο Αμπού Ντάμπι το πρώτο τρίμηνο του 2027. Κι αυτό έχει τη σημασία του.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της Eurobank, στόχος είναι ο εντοπισμός για λογαριασμό ομίλων των Εμιράτων επιχειρήσεων προς εξαγορά στη Γηραιά Ήπειρο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών investment banking και η χρηματοδότηση των σχετικών συναλλαγών.

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Τι ζήτησε η Ευρώπη από τα Διυλιστήρια

Ένα ακόμη δείγμα της κατακερματισμένης πολιτικής της Ευρώπης προστέθηκε, αυτή τη φορά με τα διυλιστήρια.

Ενώ είχαμε μια εβδομάδα που επικρεμμόταν η φήμη περί έκτακτης φορολόγησης, κάτι που αποτυπώθηκε και στον ελληνικό κλάδο την περασμένη εβδομάδα, πλέον ήρθε η Κομισιόν και αναφέρει ότι αναζητά τρόπους να αυξήσει την παραγωγή καυσίμων στην Ευρώπη.

Στο αίτημα του επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν απάντησε βέβαια η γενική διευθύντρια της FuelsEurope, Λιάνα Γούτα, ζητώντας ένα σαφές και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, νομοθετική ευθυγράμμιση, κατάλληλα κίνητρα και πολιτικές που θα στηρίξουν τόσο τη λειτουργία όσο και τον μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων.

Αναμενόμενη άλλωστε η απάντηση, όταν τις τελευταίες εβδομάδες διακινείται μονίμως η φήμη περί έκτακτης φημολογίας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η FuelsEurope, η Ευρώπη έχει χάσει από το 2009 το 20% της δυναμικότητας διύλισης, με 35 διυλιστήρια να έχουν κλείσει.

Το κρίσιμο τώρα είναι αν ο διάλογος θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή θα μείνει στη διαπίστωση ότι τα διυλιστήρια είναι απαραίτητα για την ασφάλεια εφοδιασμού.

Στην πρώτη συνάντηση κατατέθηκαν προτάσεις και η Κομισιόν αναμένεται να συγκροτήσει τεχνική επιτροπή για να εξετάσει ποιες μπορούν να εφαρμοστούν.

Η επόμενη συνάντηση έχει τοποθετηθεί στις αρχές του 2027…

Ευρώπη

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Έρχονται κι άλλες βόμβες;

Σε αναμμένα κάρβουνα παραμένει η εστίαση μετά τις υποθέσεις Pizza Fan και «Το Χωριάτικο».

Στην αγορά κυκλοφορούν σενάρια για άλλες αλυσίδες και φορολογικές εκκρεμότητες, χωρίς καμία επιβεβαίωση. Ονόματα ακούγονται, στοιχεία δεν παρουσιάζονται.

Εκείνο που συγκρατούν άνθρωποι της αγοράς είναι η αγωνία για την έκβαση των υποθέσεων και τις ισορροπίες που θα προκύψουν.

Στο ίδιο κάδρο παρακολουθούν εάν θα εκδηλωθεί έμπρακτα το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Βλάσση Γεωργάτου, ιδιοκτήτη της Γρηγόρης, για την Pizza Fan.

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Νησιά πολλών ταχυτήτων

Στις 15 Νοεμβρίου η Χίος θα χάσει για τέσσερις μήνες την αεροπορική της σύνδεση. Για περίπου 50.000 κατοίκους του νησιού το κλείσιμο του αεροδρομίου δεν είναι μια τεχνική υποσημείωση, ούτε μια προσωρινή ταλαιπωρία.

Είναι ένας αποκλεισμός με συνέπειες στην καθημερινότητα, στην υγειονομική εξυπηρέτηση και στην οικονομία ενός ακριτικού νησιού, την ώρα που τον χειμώνα τα εβδομαδιαία ακτοπλοϊκά δρομολόγια περιορίζονται δραστικά.

Οι αρμόδιοι (υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και ΥΠΑ) οφείλουν να εξηγήσουν γιατί απαιτείται συνεχής διακοπή 120 ημερών όταν, σύμφωνα με έμπειρους μηχανικούς δημοσίων έργων, η αρχική μελέτη προέβλεπε δύο μικρότερες περιόδους αναστολής. Η άποψη των τεχνικών δεν αποτελεί επίσημη τεχνική γνωμάτευση.

Αρκεί, όμως, για να απαιτείται δημόσια και τεκμηριωμένη απάντηση: Εξετάστηκαν άλλες λύσεις; Αν απορρίφθηκαν, γιατί; Και ποια στοιχεία εγγυώνται ότι οι πτήσεις θα επανέλθουν στις 15 Μαρτίου;

Το έργο έχει καθυστερήσει, το κόστος έχει αυξηθεί και οι εξηγήσεις για τις αιτίες των καθυστερήσεων ελάχιστες και ανεπαρκείς.

Τώρα, οι κάτοικοι καλούνται να εμπιστευτούν ένα χρονοδιάγραμμα χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα της προόδου των έργων ή σχέδιο για το ενδεχόμενο νέας παράτασης. Η εκτίμηση περί ολοκλήρωσης μόλις του 40% και πιθανής εξάμηνης διακοπής είναι παραπάνω από υπαρκτή και δεν μπορεί να απαντηθεί με σιωπή.

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Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

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