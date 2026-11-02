Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας

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Διπλασιασμό καθαρών κερδών, αύξηση όγκου πωλήσεων και ενίσχυση των εξαγωγών πέτυχε το 2025 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική της Carlsberg, η οποία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 27 εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων 19 προϊόντων ζύθου και αναψυκτικών.

Πιο ειδικά, ο συνολικός όγκος πωλήσεων της ελληνικής ζυθοποιίας εμφάνισε αύξηση από 135,8 εκατ. λίτρα σε 143,7 εκατ. λίτρα, ήτοι κατά 6%, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς το εξωτερικό, καθώς και ο όγκος πωλήσεων που αφορά στην εγχώρια αγορά παρέμεινε σταθερός.

Αντίστοιχα, η αξία του κύκλου εργασιών, προ του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εμφάνισε αύξηση κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, από 199,30 εκατ. ευρώ σε 207,41 εκατ. ευρώ.

Βασικός παράγοντας επιρροής για την άνοδο ήταν η αύξηση των εξαγωγών, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Αντίστοιχα, το 2025 επηρεάστηκαν θετικά και οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας, μετά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνοντας αύξηση από 143,70 εκατ. ευρώ σε 152,46 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 6%, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώθηκε στο 26% από 28% το 2024.

Τι ανέβασε τα κέρδη – Η χρηματοοικονομική θέση

Όσο για τα λειτουργικά κέρδη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, αυτά αυξήθηκαν από 22,65 εκατ. ευρώ σε 23,46 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η διοίκηση, αυτό έγινε τόσο λόγω της αύξησης των πωλήσεων όσο και λόγω της συγκράτησης αναλογικά των εξόδων μέσω στοχευμένων ενεργειών συγκράτησης του κόστους.

Μάλιστα, τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν από 9,64 εκατ. ευρώ σε 18,03 εκατ. ευρώ. το 2025.

Έπειτα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας έχει βελτιωθεί στην τρέχουσα χρήση 2025, κυρίως λόγω της αποπληρωμής μέρους του βραχυπρόθεσμου δανείου κατά Ευρώ 13 εκατ. και της αύξησης της καθαρής θέσης.

Συγκεκριμένα τα Ίδια Κεφάλαια, εμφανίζονται αυξημένα στην τρέχουσα χρήση και αποτελούν το 40% (2024: 29%) του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων.

Τι μέρισμα θα δώσει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την διανομή μερίσματος 9 εκατ. ευρώ στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Επίσης, η εταιρεία, εντός του έτους 2025 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 10,266 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν σε εξοπλισμό για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της μονάδων, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποίηση των συστημάτων της, σε εξοπλισμό σχετικό με την υγεία και ασφάλεια σε όλες τις εγκαταστάσεις της, καθώς και τον εξοπλισμό πωλήσεων.

Το καμπανάκι στη ρευστότητα και η στήριξη της Carlsberg

Όπως αναφέρει η διοίκηση, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων κατά 50,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει να έχει χρηματοδοτική υποστήριξη από τον όμιλο της μητρικής εταιρείας Carisberg AS ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε ανάγκες πιθανόν να προκύψουν στους επόμενους 12 μήνες από τη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ως προς αυτό, η εταιρεία έλαβε επιστολή υποστήριξης (Letter of Support) από την μητρική εταιρεία Carlsberg Breweries A/S, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο ομίλου.

Με βάση την επιστολή αυτή, η μητρική εταιρεία δεσμεύεται ότι θα υποστηρίξει οικονομικά την Ολυμπιακή Ζυθοποιία όσον αφορά τις υποχρεώσεις της, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της καθώς και τις δεσμεύσεις της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.