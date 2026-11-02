Εστίαση: Σφίγγει ο κλοιός για μπροστινούς και αόρατους ιδιοκτήτες

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«Μπροστινοί» άνω των 75 ετών, εταιρείες με υπερήλικους ιδιοκτήτες ή διοικούντες (ακόμη και 80, 85 ή 90 ετών) για να διαπιστωθεί ποιοι κινούν πραγματικά τα νήματα πίσω από τις υπογραφές τους, πληρωμές με μετρητά, «περίεργες» εισπράξεις στον χώρο της εστίασης, επενδυτικά σχήματα αγνώστου προελεύσεως και συναλλαγές εκτός τραπεζικού συστήματος μπαίνουν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να μειώσει τα όρια πάνω από τα οποία οι συναλλαγές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό χρήμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών είναι το σημερινό όριο των 500 ευρώ να πέσει στα 300 ευρώ.

Παράλληλα, σφίγγει ο κλοιός από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) γύρω από τις πλατφόρμες παραγγελιών και τις επιχειρήσεις εστίασης με την πραγματοποίηση εκτεταμένων διασταυρώσεων πωλήσεων με αποδείξεις, ελέγχους στους διανομείς και επέκταση των ερευνών στα καταστήματα με δικό τους δίκτυο διανομής. Οπως τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες, «κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν το γεγονός των απανωτών αποκαλύψεων κυκλωμάτων διαφθοράς τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και σε γνωστές αλυσίδες της καθημερινής και ταχείας εστίασης». Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός οργανωμένου και μακροπρόθεσμου ως προς τους στόχους του σχεδίου.

Σαν τα μανιτάρια

Εδώ και χρόνια έχουν συγκεντρωθεί σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με αλυσίδες στον χώρο των τροφίμων και κυρίως του χώρου του άρτου, των ζαχαροπλαστείων και της εστίασης, οι οποίες παρουσιάζονται με ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική σε σύντομα χρονικά διαστήματα, υποκρύπτοντας όμως άλλες σκοτεινές και έκνομες δραστηριότητες χωρίς στοιχεία υγιούς επιχειρηματικής προόδου.

Πηγές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ΑΟΕ τονίζουν ότι δεν είναι τυχαίο ότι και στο παρελθόν είχαν υπάρξει αλυσίδες οι οποίες «ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια» εντός ενός ή δύο-τριών ετών νέα καταστήματα χωρίς όλη αυτή η δραστηριότητα να απηχεί πραγματικές οικονομικές δυνατότητες και ξεκάθαρα business plans. Κατά το παρελθόν είχαν προκύψει σοβαρές υποψίες στις Διευθύνσεις πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και για άλλες αλυσίδες στον χώρο της αρτοποιίας καθώς και για μεγάλη εταιρεία του χώρου της ζαχαροπλαστικής με έδρα σε λαϊκό προάστιο αλλά και για αλυσίδες του καφέ με «πατήματα» στην ελληνική αλλά και την αλβανική μαφία.

Ωστόσο, λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και του ότι δεν είχε προχωρήσει η ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων, δεν κατέστη εφικτό να υπάρξουν αποτελέσματα.

Σκληρή γραμμή

Αυτή την περίοδο όμως, με την κυβέρνηση να θέλει να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα σε ένα πεδίο το οποίο δέχεται έντονη κριτική όπως αυτό της διαφθοράς και με επιδίωξη την αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, δόθηκε η πολιτική εντολή επίσπευσης των ελέγχων στις πιο ώριμες υποθέσεις και ανάδειξης και άλλων οι οποίες αναμένεται σύντομα να προκύψουν.

Κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η πρόσφατη δήλωση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα ότι «αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε και ο καθένας θα πάρει την ευθύνη που του αναλογεί». Οσο και αν αυτή η προσέγγιση προφανώς κάλυπτε τις επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης κάτω από συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής πίεσης, πληροφορίες τονίζουν ότι η σκλήρυνση της γραμμής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Παράλληλα αίσθηση προκάλεσε η σύνδεση από τον υφυπουργό Οικονομικών των πεπραγμένων του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου με τις δραστηριότητες της γνωστής αλυσίδας καφέ που είναι ιδιοκτήτης και η οποία θα τύχει εκτεταμένων ελέγχων.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών έχει ενταχθεί η επικέντρωση σε ελέγχους εταιρειών των οποίων οι ιδιοκτήτες (φανεροί ή κρυφοί) εμφανίζονται να είναι ηλικίας άνω των 75 ετών. Στο πρώτο μάλιστα στάδιο των ελέγχων πηγές τονίζουν ότι θα τοποθετηθούν και πιο ακραίες ηλικιακά περιπτώσεις, με τους ελέγχους να κατευθύνονται σε ενάρξεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από ηλικιωμένους 80, 85 ή ακόμη και 90 ετών.

Ψηφιακά εργαλεία

Γνωστό στους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς εξάλλου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το κόλπο οι ευθύνες διοίκησης σχημάτων, που ακροβατούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, να πέφτουν στους ώμους ανθρώπων που ηλικιακά έχουν ιδιαίτερη και ευνοϊκή μεταχείριση (λόγω γήρατος) από τη Δικαιοσύνη. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν κατά καιρούς προκύψει και σε άλλους κλάδους πέραν της λιανικής. Με παρουσίες ηλικιωμένων σε επιχειρηματικούς δήθεν ρόλους στον κλάδο της διαφήμισης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.λπ.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ