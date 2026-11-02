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Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Economy 02.11.2026, 07:00
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Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σχεδόν 2 χιλ. ευρώ ξόδεψε ο Έλληνας καταναλωτής σε online αγορές το 2025, σε μια αγορά η οποία έκανε τζίρο 19,1 δισ. ευρώ πέρσι, ενώ η πρόβλεψη είναι να φτάσει στα 19,4 δισ. το 2026.

Πάντως, φαίνεται ότι η ανάπτυξη ότι θα «πατήσει φρένο», αφού το περσινό 5% αναμένεται να πέσει φέτος στο 1%: Οι καταναλωτές πιέζονται από την ακρίβεια και έτσι γίνονται πιο επιλεκτικοί στις αγορές τους.

Για το 2025 η μέση ετήσια δαπάνη για ηλεκτρονικές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ, όπως αναφέρει η πρόσφατη Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (European E-Commerce Report 2026).

Μάλιστα, η συνολική αξία του online εμπορίου αντιστοιχεί στο 7,69% του ΑΕΠ της χώρας, φέρνοντας την Ελλάδα στη 2η θέση στην κατάταξη των χωρών της έρευνας, φανερώνοντας ότι η ηλεκτρονική οικονομία έχει υιοθετηθεί ήδη από σημαντικό μέρος αγοραστών και επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα αυτά έφεραν την Ελλάδα στην 9η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν στην έρευνα, πίσω από χώρες όπως Δανία (4.456 χιλ. ευρώ), Εσθονία (4.252 χιλ. ευρώ) και η Ιρλανδία με 3.123 χιλ. ευρώ), αλλά ξεπερνά στον κατά κεφαλήν τζίρο στις online αγορές σημαντικές οικονομίες, όπως τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιταλία.

Online αγορές

Το 58% των online δαπανών αφορά υπηρεσίες και το 42% αφορά αγαθά, την ώρα που ένα 90% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 έχει πρόσβαση στο ίντερνετ (υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί στο 93% φέτος), ενώ το 68% του πληθυσμού πραγματοποιεί πλέον online αγορές.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η agentic AI θα ταράξει τα νερά

Στο πλαίσιο της έρευνας ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δήλωσε ότι «το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, ψηφιοποίησης και διαφάνειας».

Όσον αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις, ο κ. Σαββίδης επεσήμανε ότι η επόμενη πίστα λέγεται «agentic AI», καθόσον τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα επαναπροσδιορίσουν «την παραγωγικότητα και τις δυναμικές του ανταγωνισμού».

Η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών και το last mile

Αν και τα μετρητά δεν έχουν «εξαφανιστεί» από την αγορά, ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου τόνισε ότι «οι προσδοκίες των καταναλωτών μεταβάλλονται γρήγορα, ωστόσο η συμπεριφορά εξελίσσεται πιο σταδιακά», σε ένα πεδίο όπου οι ψηφιακές πληρωμές επεκτείνονται.

Για τους εμπόρους αυτό δημιουργει μια «διπλή πραγματικότητα», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Σαββίδης, «οι οποίοι πρέπει να υποστηρίζουν τόσο τις παλαιότερες (παραδοσιακές) όσο και τις αναδυόμενες μεθόδους πληρωμής».

Το μοντέλο «last mile» δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική λύση, μα βασικό στοιχείο του μέλλοντος στο λιανεμπόριο, υποστήριξε ο ίδιος, κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την επέκταση των θυρίδων παραλαβής δεμάτων.

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