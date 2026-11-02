Euronext: Ενισχύει την ένωση κεφαλαιαγορών της Ευρώπης – Εντάσσεται στη Nordic Compass

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Στη Nordic Compass, μια κοινοπραξία περίπου 36 εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Βόρειας Ευρώπης, η οποία υποστηρίζει την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Ευρώπης, εντάχθηκε η Euronext NV.

Η εισχώρηση της Euronext πραγματοποιείται καθώς η Nordic Compass ετοιμάζεται να παρουσιάσει την ατζέντα της στην πρώτη της συνάντηση των επικεφαλής των εταιρειών μελών της αυτή την εβδομάδα. Η ατζέντα αναμένεται να περιλαμβάνει προτάσεις για την περαιτέρω ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της περιοχής.

Εκπρόσωποι τόσο της Euronext όσο και της Nordic Compass επιβεβαίωσαν την ένταξη της εταιρείας, απαντώντας σε ερωτήματα του Bloomberg News.

Οι 3 ανταγωνιστές των χρηματαγορών μαζί

Η συμμαχία φέρνει πλέον κοντά τρεις ανταγωνιστικούς φορείς υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, δημιουργώντας προοπτικές για αποτελεσματικότερη διασυνοριακή ενοποίηση.

Η Euronext, με έδρα το Παρίσι, διαχειρίζεται το Χρηματιστήριο του Όσλο, καθώς και υποδομές post-trade στη Δανία και στη Νορβηγία. Ανταγωνίζεται τη Nasdaq Inc. στον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των εισαγωγών εταιρειών προς διαπραγμάτευση και τη Euroclear Holding NV στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού συναλλαγών, καθώς και της φύλαξης τίτλων.

Η Nasdaq είναι ιδρυτικό μέλος της Nordic Compass, ενώ η Euroclear εντάχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Όσλο, Øivind Amundsen, είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι χαιρετίζει την πρωτοβουλία Nordic Compass, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν η Euronext θα συμμετείχε σε αυτήν.

Η πρωτοβουλία, η οποία έχει εξασφαλίσει τη στήριξη σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων, όπως η επενδυτική εταιρεία εξαγορών EQT AB και η Nokia Oyj, αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες από τις πλέον υποσχόμενες επιχειρήσεις των σκανδιναβικών χωρών επιλέγουν να αναζητήσουν χρηματοδότηση ή να εισαχθούν σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ, ή ακόμη και να μεταφέρουν εκεί την έδρα τους.

Η σουηδική χρηματοοικονομική εταιρεία Klarna Group Plc επέλεξε τη Νέα Υόρκη αντί της Στοκχόλμης για την IPO της πέρυσι, ενώ η Oura Inc., κατασκευάστρια έξυπνων δαχτυλιδιών με έδρα τη Φινλανδία, επιχείρησε να εισαχθεί σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Οι κεφαλαιαγορές αποτελούν έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες δραστηριότητας της Nordic Compass. Οι υπόλοιποι τρεις τομείς προτεραιότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, των τεχνολογιών αιχμής και της ενέργειας.