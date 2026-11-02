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Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή, μέσω του Selective Risk 

Η νέα ασφαλιστική λύση που παρουσιάζει η Export Credit Greece

Economy 02.11.2026, 11:40
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Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή, μέσω του Selective Risk 
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Η Export Credit Greece, ο επίσημος φορέας εξαγωγικών πιστώσεων της Ελλάδας, παρουσιάζει Το Selective Risk, μια ευέλικτη και καινοτόμο ασφαλιστική λύση που σχεδιάστηκε για να απαντά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Το νέο προϊόν απευθύνεται ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε εξαγωγείς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις διεθνείς αγορές ή πραγματοποιούν περιστασιακές εξαγωγές με πίστωση.

Με το Selective Risk, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν ακόμα και για έναν μόνο αγοραστή στο εξωτερικό, διατηρώντας πλήρη ευελιξία στη διαχείριση των κινδύνων τους, χωρίς να δεσμεύονται από την υποχρέωση κάλυψης του συνολικού τους χαρτοφυλακίου.

Τι προσφέρει

Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης παρέχει ολοκληρωμένη προστασία έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας κάλυψη έως και 95% της ασφαλισμένης αξίας σε επιλεγμένους ξένους αγοραστές, με διάρκεια έως 12 μήνες. Παράλληλα, το προϊόν προσφέρει έγκυρη πιστοληπτική αξιολόγηση για κάθε δυνητικό αγοραστή πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, καθώς και ανταγωνιστική τιμολόγηση προσαρμοσμένη στους όρους της κάθε συναλλαγής. Σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του αγοραστή, η ECG αποζημιώνει άμεσα τον εξαγωγέα μέσα από μια γρήγορη και απλή διαδικασία.

Τα οφέλη για τους Έλληνες εξαγωγείς

Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής λύσης προσφέρει πλήρη ευελιξία ασφάλισης ανά αγοραστή, προστατεύοντας σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση της εξωστρέφειας χωρίς περιττά ρίσκα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ενισχύουν την κερδοφορία τους, εξασφαλίζουν ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση, θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητά τους και επεκτείνονται με σιγουριά στις διεθνείς αγορές.

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