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Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχουν προγραμματιστεί για την εβδομάδα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου. Το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 2.516.800.668,52 ευρώ και αφορά 4.359.620 δικαιούχους.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, εφάπαξ και πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες καταβολές:

-Στις 25 Νοεμβρίου θα πιστωθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

-Στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους, επίσης για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δεκεμβρίου

-Κατά το διάστημα από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου θα δοθούν ακόμη 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ

-Επιπλέον, στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρο

Τι καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 44,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-23 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές

-1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

-20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

-Τέλος, 600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 80 δικαιούχους φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα