Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει και δημοσιονομική όψη. Όταν ακριβαίνει ένα προϊόν, με τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ το Δημόσιο εισπράττει περισσότερα ευρώ για κάθε μονάδα που πωλείται. Η σύγκριση των αρχικών προϋπολογισμών με τα απολογιστικά τους στοιχεία δείχνει ότι ο ΦΠΑ ξεπέρασε τον στόχο σε καθένα από τα έτη 2023–2025 και οδεύει προς νέα υπέρβαση το 2026. Σωρευτικά, οι φόροι της τετραετίας διαμορφώνονται 16,7 δισ. ευρώ πάνω από τους αρχικούς στόχους, με 6,3 δισ. ευρώ από αυτή τη διαφορά να προέρχονται από τον ΦΠΑ. Είναι πέρα από προφανές ότι η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη, καθότι η ίδια εκμεταλλεύεται την ακρίβεια για να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα. Μετά και καθότι δε….βγαίνει ο λογαριασμός των νοικοκυριών, η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται, λαμβάνοντας υποπολλαπλάσια μέτρα στήριξης.

Από το 2023 ο ΦΠΑ ξεπερνά κάθε χρόνο την πρόβλεψη

Το 2023 ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε φόρους 56,748 δισ. ευρώ. Το απολογιστικό μέγεθος έφτασε τα 62,465 δισ. ευρώ, δηλαδή 5,717 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Ο ΦΠΑ απέφερε 23,454 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 22,198 δισ. ευρώ, με υπέρβαση 1,256 δισ. ευρώ.

Το 2024 τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 68,309 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 62,960 δισ. ευρώ. Η διαφορά έφτασε τα 5,349 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,304 δισ. ευρώ προήλθαν από τον ΦΠΑ, που έκλεισε στα 25,683 δισ. ευρώ έναντι στόχου 24,379 δισ. ευρώ. Όταν παρουσίασε την τότε εκτίμηση για το 2024, το υπουργείο Οικονομικών απέδωσε την υπέρβαση του ΦΠΑ κυρίως στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός και η κατανάλωση κινήθηκαν κοντά στις προβλέψεις.

Το 2025 οι φόροι έφτασαν τα 72,369 δισ. ευρώ, από 69,203 δισ. ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός. Ο ΦΠΑ ανέβηκε στα 28,601 δισ. ευρώ έναντι στόχου 26,673 δισ. ευρώ. Η απόκλιση των 1,928 δισ. ευρώ ήταν η μεγαλύτερη στον ΦΠΑ μέσα στην τετραετία και αντιστοιχούσε σε πάνω από το μισό της συνολικής φορολογικής υπέρβασης του έτους.

Το 2026 δείχνει τη διπλή επίδραση της ακρίβειας

Για το 2026, ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε φορολογικά έσοδα 73,645 δισ. ευρώ και εγχώριο πληθωρισμό 2,2%. Η εισηγητική έκθεση του 2027 εκτιμά πλέον ότι η χρονιά θα κλείσει με έσοδα 76,137 δισ. ευρώ και πληθωρισμό 4%. Οι εισπράξεις ΦΠΑ εκτιμώνται στα 31,065 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 29,229 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπέρβαση περίπου 1,84 δισ. ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Χωρίς αυτή την έκτακτη είσπραξη, η απόκλιση στον ΦΠΑ παραμένει περίπου 1,53 δισ. ευρώ.

Στα καύσιμα, η ίδια έκθεση καταγράφει την άλλη πλευρά της ακρίβειας. Οι εισπράξεις από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα κλείσουν 251 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, την οποία το υπουργείο συνδέει με τις υψηλές τιμές. Μια ακριβότερη τιμή αυξάνει τον ΦΠΑ ανά λίτρο. Αν όμως πωλούνται λιγότερα λίτρα, μειώνονται οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται στην ποσότητα.

Εδώ βρίσκεται το ερώτημα για την κυβέρνηση. Η μείωση της φοροδιαφυγής και η αύξηση της απασχόλησης μπορούν να ενισχύουν τα έσοδα, όπως επισημαίνει το υπουργείο. Όταν όμως ο πληθωρισμός κλείνει σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αρχική πρόβλεψη, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πόσο από την υπέρβαση προήλθε από τη διεύρυνση της δηλωμένης φορολογικής βάσης και πόσο από τις υψηλότερες τιμές που πλήρωσαν οι καταναλωτές.

Για το 2027, η κυβέρνηση προβλέπει φορολογικά έσοδα 77,952 δισ. ευρώ, περίπου 1,8 δισ. ευρώ περισσότερα από την εκτίμηση κλεισίματος του 2026, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,8%. Τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπονται σχεδόν αμετάβλητα, στα 31,047 δισ. ευρώ. Η εισηγητική έκθεση εξηγεί ότι η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης περιορίζει κατά 911 εκατ. ευρώ τα έσοδα ΦΠΑ που συνδέονται με την εκτέλεση των έργων του.