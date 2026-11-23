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Μία ακόμη ευκαιρία δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε εκατομμύρια ληξιπρόθεσμους οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να τα ρυθμίσουν, παρά το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν ότι από τη στιγμή που τελικά δεν θα υπάρξει διαγραφή προσαυξήσεων ή αρχικού κεφαλαίου, η επιτυχία της νέας αυτής προσπάθειας είναι αμφίβολη.

Η αύξηση από 6 σε 10 χρόνια της διάρκειας εξόφλησης παλαιών χρεών όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 5353/2026 που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 9 Νοεμβρίου ναι μεν δίνει μία σημαντική διευκόλυνση στους οφειλέτες, όμως από μόνη της δεν είναι ικανή για να δώσει οριστική λύση στη «γάγγραινα» των οφειλών που μήνα με τον μήνα αυξάνονται και έχουν φθάσει μαζί με το ιδιωτικό χρέος να ξεπερνούν το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας.

Η πλατφόρμα

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στο τέλος Ιουλίου του 2026 μόλις το 6,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προς τη Φορολογική Διοίκηση, δηλαδή 5,31 δισ. ευρώ, βρισκόταν σε κάποια ρύθμιση, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται σε 109,7 δισ. ευρώ. Στα ασφαλιστικά ταμεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν στο τέλος Ιουνίου τα 52,42 δισ. ευρώ και από αυτά, τα 22,12 δισ. ευρώ ήταν πρόσθετα τέλη.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας που θα δέχεται τις αιτήσεις των οφειλετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, όπως λένε αρμοδίως στο «Βήμα της Κυριακής» στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ η προθεσμία για να ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση λήγει σε περίπου επτά μήνες από τώρα και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2027.

Η έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στον Βήμα της Κυριακής δίνει απαντήσεις σε εννέα ερωτήσεις που αφορούν παλαιούς αλλά και νέους οφειλέτες με χρέη τόσο στην Εφορία όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν και νεότερα χρέη, το συνολικό ποσό που θα πληρώνουν κάθε μήνα θα εξαρτηθεί και από τη χωριστή τακτοποίηση αυτών των οφειλών.

1. Ποια χρέη μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις;

Στην Εφορία η ρύθμιση καλύπτει βεβαιωμένες οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ το ίδιο ισχύει και για οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Και στις δύο περιπτώσεις, κατά κανόνα, τα χρέη πρέπει να ήταν εκτός ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση έως την υποβολή της αίτησης. Επομένως, μια οφειλή που βρισκόταν στην πάγια ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου μένει εκτός, ακόμη κι αν αφορά προγενέστερο χρόνο.

2. Μπορούν να μεταφερθούν στις 120 δόσεις όσοι ήδη έχουν ενταχθεί και πληρώνουν τις 72;

Σαφέστατα, καθώς αυτό προβλέπει και ο νέος νόμος, με βασική όμως προϋπόθεση η ρύθμιση των 72 δόσεων να παραμένει ενεργή την ημέρα της αίτησης.

Ο οφειλέτης υποβάλλει νέα αίτηση για να μεταφέρει το ανεξόφλητο υπόλοιπο στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση η μετάβαση είναι προαιρετική και όχι αυτόματη. Οποιος επιλέξει να συνεχίσει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα εξακολουθήσει να πληρώνει με τους όρους αυτής.

3. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν ειδικά για τα χρέη προς την Εφορία;

Ο οφειλέτης πρέπει να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας για τις οποίες η προθεσμία υποβολής είχε λήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία αποκλείει την υπαγωγή. Εξαιρούνται επίσης οι οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και όσες ο νόμος δεν επιτρέπει να ρυθμιστούν.

4. Τι γίνεται με τα χρέη που έχουν προκύψει από το 2025 και μετά;

Τα νεότερα χρέη απαιτούν χωριστή τακτοποίηση. Ο οφειλέτης μπορεί να τα εξοφλήσει, να τα εντάξει στην πάγια ρύθμιση, που για τις συνήθεις οφειλές φτάνει τις 24 δόσεις ή να τα τακτοποιήσει με άλλον νόμιμο τρόπο.

Στην Εφορία έχει έναν μήνα προθεσμία από την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων για να τακτοποιήσει όλες τις οφειλές εκτός ρύθμισης που ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες κατά την υποβολή της αίτησης. Στα ασφαλιστικά ταμεία, η εξόφληση ή η νόμιμη τακτοποίηση των λοιπών οφειλών αποτελεί υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

5. Πού γίνεται η αίτηση και πότε πληρώνεται η πρώτη δόση;

Για τα φορολογικά χρέη η αίτηση γίνεται στο myAADE αλλά ακόμη δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Για τις περισσότερες ασφαλιστικές οφειλές γίνεται μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Για χρέη του πρώην ΝΑΤ και άλλες περιπτώσεις στις οποίες το ΚΕΑΟ δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα είσπραξης, η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα. Η υπαγωγή ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Στην Εφορία η πρώτη καταβολή πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση, ενώ στην περίπτωση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών ως προθεσμία καταβολής έχει οριστεί η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της. Αξίζει να τονιστεί ότι οι επόμενες δόσεις πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

6. Πόσο κοστίζει η δόση κάθε ρύθμισης; Με τι επιτόκιο επιβαρύνεται;

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Στις μικρές οφειλές, το κατώτατο αυτό ποσό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες από 120 δόσεις. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο έχει προσδιορίσει ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης κάθε δόσης 5,84%.

Για τις φορολογικές οφειλές ο νόμος ορίζει ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει τη μηνιαία καταβολή και αυξάνει τους συνολικούς τόκους για την ίδια οφειλή. Σε πρόωρη εξόφληση, ο τόκος υπολογίζεται με βάση τις δόσεις που τελικά χρειάστηκαν.

7. Υπάρχει πρόβλεψη για διαγραφή προσαυξήσεων ή κεφαλαίου;

Ο νόμος δεν προβλέπει διαγραφή συσσωρευμένων προσαυξήσεων ούτε φυσικά του αρχικού κεφαλαίου-οφειλής.

8. Τι κερδίζει όποιος τηρεί τη ρύθμιση;

Η συνεπής εξυπηρέτηση της ρύθμισης επιτρέπει τη χορήγηση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τα ρυθμισμένα φορολογικά χρέη αναστέλλονται, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Για τις ασφαλιστικές οφειλές αναστέλλεται η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητά ή ακίνητα.

9. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Τόσο για χρέη στην Εφορία όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, η ρύθμιση χάνεται αν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή αν η πληρωμή των δύο τελευταίων καθυστερήσει περισσότερο από δύο μήνες. Τότε το ανεξόφλητο υπόλοιπο γίνεται άμεσα απαιτητό. Στην περίπτωση της Εφορίας η καθυστέρηση μίας δόσης οδηγεί σε μηνιαία προσαύξηση της 15%.

Επιπλέον, οι νέες φορολογικές οφειλές πρέπει να εξοφλούνται ή να τακτοποιούνται νόμιμα μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους. Ετσι, κάποιος μπορεί να χάσει τη ρύθμιση ακόμη κι αν καταβάλλει κανονικά τις δόσεις για το παλαιό χρέος.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ