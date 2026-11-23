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Στην απλοποίηση και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας για την προσωρινή εισαγωγή οχημάτων με ξένες πινακίδες προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1256/2026), διευκολύνοντας τους κατοίκους εξωτερικού που εισέρχονται προσωρινά στην Ελλάδα με το όχημά τους.

Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς καταργείται η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στα Τελωνεία τόσο για την έκδοση του Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) – το οποίο απαιτείται για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος στη χώρα μετά το αρχικό εξάμηνο παραμονής του – όσο και για τη διαχείριση της ακινητοποίησής του.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή διαδικασία:

• Οι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν ψηφιακά το αίτημά τους μέσω της πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή: Τα αιτήματά μου > Τελωνεία > Ιδιώτες – Προσωρινή Εισαγωγή – Οχήματα > Έκδοση ΔΕΠΕ ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το αρμόδιο Τελωνείο, για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet.

• Το ΔΕΠΕ εκδίδεται ψηφιακά και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος.

• Παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής αιτημάτων για την παράταση της κυκλοφορίας, καθώς και για την ακινητοποίηση οχημάτων που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή: Τα αιτήματά μου > Τελωνεία > Ιδιώτες – Προσωρινή Εισαγωγή – Οχήματα > Παράταση ΔΕΠΕ ή μέσω email προς το αρμόδιο Τελωνείο.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Δασμοί, ΦΠΑ και Δασμολογικές Επιβαρύνσεις (Duties, VAT and Tariffs) > Απαλλαγές και Ειδικά Καθεστώτα (Customs Duty Reliefs and Special Procedures) > Πληροφορίες σχετικά με απαλλαγές και ειδικά καθεστώτα