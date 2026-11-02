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Νότια Κορέα: Προϋπολογισμός ρεκόρ για την ΑΙ – Στόχος το «πιο αποδοτικό στον κόσμο» κρατικό μοντέλο

Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να αυξήσει τις συνολικές δαπάνες για το 2027 κατά 12,8%, φτάνοντας τα 820,9 τρισεκατομμύρια γουόν

Tεχνητή νοημοσύνη 02.11.2026, 09:35
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Νότια Κορέα: Προϋπολογισμός ρεκόρ για την ΑΙ – Στόχος το «πιο αποδοτικό στον κόσμο» κρατικό μοντέλο
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Tον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που έχει καταρτιστεί ποτέ στη Nότια Κορέα, παρουσίασε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ δεσμευόμενος να «επενδύσει με τόλμη στην τεχνητή νοημοσύνη και στους μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης».

Η Νότια Κορέα βρίσκεται κοντά στο όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε ετήσιες εξαγωγές, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις σε βασικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών

Μιλώντας στη Βουλή, ο Λι ανέφερε ότι οι συνολικές δαπάνες για το 2027 θα αυξηθούν κατά 12,8% και θα ανέλθουν σε 820,9 τρισεκατομμύρια γουόν (610,14 δισεκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 21,3 τρισ. γουόν για ημιαγωγούς, φυσική τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης — σχεδόν το διπλάσιο του επιπέδου του 2026.

Ένα ξεχωριστό ποσό 4,7 τρισ. γουόν θα διατεθεί για την ανάπτυξη ενός εθνικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με αυτό που ο Λι χαρακτήρισε ως «την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο».

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να επενδύσει σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 2.000 ειδικών που θα «ηγηθούν του σχεδιασμού ημιαγωγών και της περιφερειακής βιομηχανίας ημιαγωγών», ενώ παράλληλα θα επεκτείνει την εκπαίδευση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για φοιτητές, άτομα που αναζητούν εργασία και υφιστάμενους εργαζόμενους.

Πανεπιστημιακά τμήματα σε σύνδεση με εταιρείες

Η Νότια Κορέα έχει δημιουργήσει πανεπιστημιακά «τμήματα με σύμβαση», όπου οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών που συνδέονται με εταιρείες και προσφέρουν διαδρομές προς θέσεις εργασίας σε εταιρείες όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix πριν από την αποφοίτησή τους.

Οι εταιρείες συμβάλλουν στον σχεδιασμό των μαθημάτων, παρέχουν οικονομική υποστήριξη και προσλαμβάνουν τους αποφοίτους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το σχέδιο δαπανών-ρεκόρ έρχεται την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι η οικονομία της Νότιας Κορέας θα αναπτυχθεί κατά 3,3% το 2026, ο ταχύτερος ρυθμός από την ανάκαμψη μετά την πανδημία το 2021.

Ο Λι δήλωσε ότι η αύξηση των δαπανών δεν θα οδηγήσει σε «ουσιαστικά καμία καθαρή αύξηση του δημόσιου χρέους», καθώς τα νεοεκδοθέντα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους.

Αύξηση αμυντικών δαπανών

Ο προϋπολογισμός αυξάνει επίσης τις δαπάνες για την άμυνα και την κοινωνική ασφάλιση των νέων. Οι αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 8,2%, φτάνοντας τα 73,3 τρισεκατομμύρια γουόν.

«Θα μεταμορφωθούμε γρήγορα σε έναν έξυπνο, ελίτ και ισχυρό στρατό, δημιουργώντας ένα υβριδικό σύστημα με επανδρωμένα και μη επανδρωμένα μέσα, βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ και τα drones», δήλωσε ο Λι.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Κορέας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές ημιαγωγών, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 93,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το ρεκόρ των 115,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Κυριακή η Τελωνειακή Υπηρεσία της Κορέας.

Οι εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 930 δισεκατομμύρια δολάρια τους πρώτους 10 μήνες του 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χώρα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 42,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 72,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Λι δήλωσε ότι η Νότια Κορέα βρίσκεται κοντά στο να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσιες εξαγωγές, αναφερόμενος στις ισχυρές επιδόσεις σε βασικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών.

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