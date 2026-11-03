Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank η άμυνα στους πωλητές

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Στο «κόκκινο» παραμένει το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι κινήσεις μείωσης ρίσκου συντηρούνται σε μια αγορά, που όπως και στην Ευρώπη, παρακολουθεί την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ και αναμένει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,55% στις 2.588,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 114,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,5 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.614,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,31% στις 2.984,46 μονάδες.

Πτωτικά αλλά σε επαφή με τις 2.600 μονάδες

Σε σταθερά πτωτική τροχιά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να διατηρούνται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Σημαντικές στηρίξεις προσφέρουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Alpha Bank, περιορίζοντας τις απώλειες και κρατώντας τον Γενικό Δείκτη σε επαφή με το όριο των 2.600 μονάδων.

Η εικόνα της αγοράς παραπέμπει σε σταδιακή μείωση της έκθεσης σε μετοχές, τάση που καταγράφεται και στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τις θέσεις τους εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας, με την πορεία των διεθνών αγορών να επηρεάζει και τη στάση των εγχώριων χαρτοφυλακίων.

Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκονται, στο μεταξύ, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου παραμένει αμφίρροπη, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να διατηρούν προβάδισμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Motor Oil, Optima Bank και Helleniq Energy σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, με τις ΔΕΗ, Aktor, Metlen, ΔΑΑ, Βιοχάλκο και ΕΛΧΑ να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Allwyn, Cenergy, Κύπρου, Πειραιώς, Coca Cola, Eurobank, Εθνική και Λάμδα.

Στον αντίποδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank σημειώνουν κέρδη 1,55% και 1,16% αντίστοιχα, με τις Credia Bank, ΟΤΕ, Jumbo, Aegean και ΕΥΔΑΠ να ενισχύονται ήπια. Χωρίς μεταβολή είναι ο Τιτάν.