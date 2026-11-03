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Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ

Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ έστειλαν το πετρέλαιο σε τροχιά γύρω από τα 105 δολάρια

Commodities 03.11.2026, 08:18
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Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ
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Ελαφρά άνοδο σημείωσε το πετρέλαιο την Τρίτη, μετά από αναφορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ, προκαλώντας ανησυχίες για κλιμάκωση της οκτάμηνης σύγκρουσης και παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (West Texas Intermediate) ενισχύθηκε κατά 20 σεντς, ή 0,21%, φτάνοντας τα 96,66 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό τύπου Brent αυξήθηκαν κατά 3 σεντς, ή 0,03%, στα 104,8 δολάρια ανά βαρέλι, έως τις 05:55 ώρα Ελλάδο, σύμφωνα με το Reuters.

Και οι δύο τιμές αναφοράς υποχώρησαν περισσότερο από 7% τη Δευτέρα, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Καταριανών αξιωματούχων ενίσχυσαν τις ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ, όπως ανέφερε την Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Ορισμένοι από τους αξιωματούχους χαρακτήρισαν τις επιθέσεις ως αμυντικού χαρακτήρα, με στόχο να εμποδίσουν το Ιράν να επιτίθεται ελεύθερα σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Η είδηση ​​αυτή επανέφερε ένα “ασφάλιστρο κινδύνου” στην τιμή του πετρελαίου. Τη στιγμή ακριβώς που οι αγορές άρχιζαν να προεξοφλούν μια πιο διπλωματική πορεία, αυτή η υπενθύμιση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας άλλαξε το κλίμα», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο ήδη ενσωμάτωσε «ασφάλιστρο» κινδύνου

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι τιμές δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν αυτά τα κέρδη υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό «ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου» έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου, επισήμανε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

«Εκτός εάν υπάρξουν απτές αποδείξεις για περαιτέρω διαταραχές στον φυσικό εφοδιασμό ή σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, οι νέες ειδήσεις από μόνες τους ενδέχεται να δυσκολευτούν να στηρίξουν μια νέα άνοδο των τιμών». Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπερνούν τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξάνονται.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, έπειτα από ημέρες συνομιλιών του Ιράν με Καταριανούς διαμεσολαβητές, οι οποίες κατέληξαν σε τροποποιημένες προτάσεις αλλά όχι σε κάποια ουσιαστική πρόοδο.

Ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες τη Δευτέρα σχετικά με το αν θα προχωρήσει στην απειλούμενη επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, δηλώνοντας παράλληλα ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη είναι πιθανή.

Ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί βασική αιτία των υψηλών τιμών της βενζίνης, γεγονός που επιβαρύνει τους ψηφοφόρους, με τον Τραμπ να δέχεται πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το πετρέλαιο τύπου Brent έκλεισε τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και έξι μήνες, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να κλιμακωθεί εκ νέου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την Τρίτη.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει παραχωρήσει στην κυβέρνηση ορισμένες αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ πρόκειται να φέρουν στο ίδιο τραπέζι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, τις μεταπολεμικές συμφωνίες ασφαλείας και την αποκλιμάκωση.

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