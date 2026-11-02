Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες και μοιρασμένα πρόσημα στην αγορά

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Μοιρασμένα πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και κινήθηκε ανοδικά λίγο νωρίτερα, πλέον παλεύει και πάλι με το πρόσημο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,17% στις 2.614,59 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 85,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,8 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,11% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.694,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,33% στις 3.013,82 μονάδες.

Συνεχίζεται η μεταβλητότητα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχείρησε νωρίτερα να κινηθεί υψηλότερα, αλλά οι πωλητές έκαναν γρήγορα πιο αισθητή την παρουσία τους, συγκρατώντας την ανοδική κίνηση. Το διεθνές κλίμα παραμένει άλλωστε επιβαρυμένο, αν και σήμερα ο τεχνολογικός κλάδος στη Wall Street ανακάμπτει μετά το sell off της προηγούμενης εβδομάδας.

Στο τεχνικό πεδίο, θετική εξέλιξη είναι η εκ νέου υπεράσπιση των 2.600 μονάδων από τον Γενικό Δείκτη. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η ανοδική δυναμική, απαιτείται η κατοχύρωση της ζώνης των 2.636–2.643 μονάδων, η οποία θα μπορούσε να δώσει νέο αγοραστικό σήμα και να φέρει στο προσκήνιο την περιοχή των 2.720 μονάδων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Fast Finance, ο λόγος long/short στις επιλεγμένες θέσεις πλησιάζει το 50%. Σύμφωνα με την τεχνική προσέγγιση, η υπέρβαση αυτού του επιπέδου συνδέεται συνήθως με την απόκτηση σαφέστερης τάσης από την αγορά. Μέχρι τότε, η διατήρηση των 2.600 μονάδων και η συμπεριφορά των πωλητών θα παραμείνουν κρίσιμες για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση του Χρηματιστηρίου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy χάνει 3,15%, με τις απώλειες σε Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ξεπερνούν το 2%. Άνω του -1% κινούνται οι ΕΥΔΑΠ και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Credia Bank, Aktor, ΕΛΧΑ, Τιτάν, Metlen, Eurobank, Βιοχάλκο, Κύπρου, Alpha Bank και Cenergy.

Στον αντίποδα, η Coca Cola, η Jumbo, η Aegean, ο ΟΤΕ, η Allwyn και ο ΔΑΑ προσπαθούν να δώσουν στηρίγματα στην αγορά, καταγράφοντας κέρηδ άνω του 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima Bank, ΔΕΗ, Λάμδα και Εθνική.