Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 30.000 ευρώ σε Προοδευτική, Πειραιώς και ΒΕΤΑ

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ σε τρεις εταιρείες επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην Προοδευτική ΑΤΕ, 9.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, ως καθολική διάδοχο της Πειραιώς Financial Holdings, και 6.000 ευρώ στη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τις οικονομικές καταστάσεις, τη γνωστοποίηση συμμετοχών και τις οργανωτικές διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η απόφαση

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1107η/3.11.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 15.000 στην εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ATE για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2022 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 9.000 στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ, για παράβαση των υποχρεώσεων αναγγελίας μεταβολών του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρεία ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατά το έτος 2023 όπως προβλέπεται από το ν. 3556/2007.

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 στην εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ για παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 της Απόφασης 1/506/2009 του ΔΣ της ΕΚ και του άρθρου 13 παρ. 1(β) του ν. 4557/2018, σχετικά με ειδικότερες οργανωτικές υποχρεώσεις και διαδικασίες της εταιρείας όσον αφορά στη νομοθεσία περί Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.