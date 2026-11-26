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Το 2028 αναμένεται να δοθεί λύση σχετικά με την εξαγορά της efood. Αυτό ανέφερε ο CFO του efood Κωνσταντίνος Ακρίβος, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που θέλουν την Uber να διαπραγματεύεται την πώλησή της σε νέο ιδιοκτήτη.

Ο κ. Ακρίβος μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι η Uber προχώρησε σε αυτή τη στρατηγική κίνηση για να αποκτήσει άμεσα ένα παγκόσμιο γεωγραφικό αποτύπωμα στον κλάδο της διανομής και του quick commerce.

Ωστόσο, το efood στην Ελλάδα, μαζί με δραστηριότητες σε άλλες 13 χώρες, εξαιρέθηκε από τη συμφωνία.

Όπως είπε, η εξαίρεση αυτή αποδίδεται κυρίως σε νομικούς περιορισμούς ανταγωνισμού στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η Uber έχει ήδη ανακοινώσει την είσοδο του Uber Eats στην Ελλάδα, αλλά και στη στρατηγική προτεραιοποίηση άλλων, μεγαλύτερων assets από την πλευρά της.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η ελληνική θυγατρική θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ακρίβο, η συγκεκριμένη συναλλαγή παρουσιάζει μεγάλες τεχνικές και νομικές προκλήσεις, καθώς απαιτεί εγκρίσεις από πολλαπλές, ανεξάρτητες επιτροπές ανταγωνισμού παγκοσμίως και περιλαμβάνει τη δύσκολη ενοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνικών πλατφορμών και brand names.

Σε αναζήτηση νέου επενδυτή

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται προς το τέλος του 2027, οπότε και το efood, μαζί με τις υπόλοιπες εξαιρούμενες χώρες, θα περάσει υπό την ιδιοκτησία της SSW, ενός special purpose fund.

Στόχος της SSW θα είναι να βρει έναν νέο επενδυτή για αυτές τις δραστηριότητες, μια διαδικασία που ενέχει προκλήσεις καθώς δεν είναι όλες οι χώρες εξίσου κερδοφόρες.

Στην παρούσα φάση, η τοπική διοίκηση στην Ελλάδα τηρεί στάση αναμονής, εστιάζοντας στην ομαλή καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ο κ. Ακρίβος δήλωσε σχετικά:«Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συναλλαγή συνολικά. Εφόσον εξελιχθεί ομαλά, ελπίζουμε θα εξελιχθεί ομαλά όπως έχει προβλεφθεί, θα ξεκινήσουμε να διαχειριστούμε υπό το νέο μέτοχο και θα δούμε τα επόμενα βήματα για τις δραστηριότητες εντός της Ελλάδος».