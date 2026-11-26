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Νέες εκκρεμότητες στην αδειοδοτική διαδικασία της μεγάλης στρατηγικής τουριστικής επένδυσης της οικογένειας Μιχαλόπουλου στην Ίο δημιουργεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών. Ο δήμος βγάζει «κίτρινη κάρτα» στη μελέτη οριοθέτησης τριών υδατορεμάτων στην περιοχή Κουμπάρα – Διακοφτό, διαπιστώνοντας σημαντικές ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων περιβαλλοντικών και τεχνικών παραμέτρων.

Με την υπ’ αριθμόν 75/2026 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί τη συμπλήρωση και επανυποβολή του φακέλου, προκειμένου να διατυπώσει οριστική γνώμη επί της προτεινόμενης οριοθέτησης.

Η εξέλιξη αφορά την επένδυση της εταιρείας «105 Α.Ε. Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων», η οποία προβλέπει την ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα – Διακοφτό, καθώς και ξενοδοχείου πέντε αστέρων και τουριστικών κατοικιών στις περιοχές Τζαμάρια – Φάρος.

Η απόφαση δεν συνιστά απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου στο σύνολό του, αναδεικνύει, ωστόσο, πρόσθετα προβλήματα στην πορεία έγκρισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Οι επενδύσεις των 220 εκατ. ευρώ

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό του ομίλου Calilo της οικογένειας του Άγγελου Μιχαλόπουλου στην Ίο, ο οποίος, όπως είχε αναφέρει ο ΟΤ τον Μάιο του 2024, ανέρχεται σε 220 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αφορά τρεις τουριστικές αναπτύξεις στις περιοχές Κουμπάρα, Πικρί Νερό και Λουκάς – Παπάς, σε εκτάσεις συνολικού εμβαδού 8.914 στρεμμάτων, με χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια.

Για την περιοχή Κουμπάρα – Διακοφτό και Φάρος, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος με ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 93 κλινών, και 23 τουριστικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Δήμου, η υπό εξέταση έκταση ανέρχεται σε περίπου 566 στρέμματα, ενώ η επένδυση έχει υπαχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων με αποφάσεις της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής το 2020 και το 2023.

Ο όμιλος Calilo, ο οποίος έχει αποκτήσει σταδιακά περίπου 30.000 στρέμματα στην Ίο, έχει δεσμευθεί, σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του κ. Μιχαλόπουλου, για την αξιοποίηση μόλις του 1% της συνολικής έκτασης που έχει στην κατοχή του.

Οι ενστάσεις του δήμου

Στο επίκεντρο της νέας γνωμοδότησης βρίσκεται η διαπίστωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου ότι η μελέτη οριοθέτησης των τριών ρεμάτων δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές που θα επιφέρει η υλοποίηση της τουριστικής επένδυσης.

Επιπλέον, εντοπίζονται ελλείψεις στην περιβαλλοντική έκθεση, στην τοπογραφική αποτύπωση, στη διερεύνηση ιστορικών πλημμυρικών φαινομένων και στην αξιολόγηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι, εφόσον οι νέες οριογραμμές των ρεμάτων διαφοροποιηθούν από εκείνες που είχαν αρχικά ληφθεί υπόψη στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τόσο η αξιοποιήσιμη έκταση της επένδυσης όσο και η χωροθέτηση των αντίστοιχων κτιρίων.

Παράλληλα, ζητείται να συνεκτιμηθούν οι κατευθύνσεις του υπό εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στο οποίο επικρατέστερο είναι το σενάριο της «Ήπιας Παρέμβασης», με προβλέψεις για την προστασία των ακτών και των υδατορεμάτων.

Οι αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης

Όπως είχε αναφέρει ο ΟΤ τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Δήμος Ιητών είχε εκφράσει αντιρρήσεις και για άλλο επενδυτικό σχέδιο της οικογένειας Μιχαλόπουλου, το Calilo Loemo, ζητώντας να προηγηθεί η ολοκλήρωση του τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στη νέα απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η γνωμοδότηση αφορά αποκλειστικά την οριοθέτηση των υδατορεμάτων και δεν συνιστά αποδοχή του ΕΣΧΑΣΕ.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί.