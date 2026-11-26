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Μεγαλώνει η ανησυχία των εργαζομένων στα εργοστάσια του Ομίλου Stellantis στη Γαλλία καθώς η εταιρεία -ένας απο τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτου στον κόσμο- ανακοίνωσε στους εργαζομένους του ότι θα διακόψει την παραγωγή στα περισσότερα γαλλικά εργοστάσιά του στο τέλος του τρέχοντος έτους και στις αρχές του 2027, προκειμένου να προσαρμοστεί στην ακόμη υποτονική ζήτηση.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της γαλλικής Les Echos, η Stellantis (Peugeot, Citroen, Fiat, Opel,Chrysler ) εφαρμόζει πολυάριθμες διακοπές παραγωγής στα γαλλικά εργοστάσιά της και σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες , τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν πολλαπλές διακοπές παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις της Μυλούζ και της Ρεν επηρεάζονται ιδιαίτερα, ενώ το χρονοδιάγραμμα γίνεται πιο περίπλοκο στο Σοσό.

Οπως αναφέρει η Les Echos, στη Μυλούζ, όπου παράγονται τα μοντέλα 308 και 408 της Peugeot, αυτό θα ισχύει για τρεις ημέρες στις αρχές Δεκεμβρίου και καθ’ όλη την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Ένα πρόγραμμα «που είναι πιθανό να αλλάξει», σύμφωνα με τον Λορέν Γκοτερά , επικεφαλής του συνδικαλιστικού παραρτήματος CFE-CGC στο εργοστάσιο. «Πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες ημέρες τον Δεκέμβριο. Αυτό ήταν απλώς το πρώτο κύμα».

Stellantis multiplie les arrêts de production dans ses usines françaises 👉 https://t.co/VjUbN5IyU3 https://t.co/6E4SD9sEMv — Les Echos (@LesEchos) November 26, 2026

Σημειώνεται ότι ήδη μόλις την Τρίτη είχε ανακοινωθεί η κατάργηση της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο αυτο (Σοσό – Sochaux βορειοανατολική Γαλλία) κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της μονάδας στους εκπροσώπους του προσωπικού την Τρίτη, το εργοστάσιο της Stellantis στο Sochaux (στο διαμέρισμα Doubs) —τη γενέτειρα της μάρκας Peugeot— θα διακόψει τη λειτουργία της νυχτερινής βάρδιας από τον Ιανουάριο, γεγονός που θα επηρεάσει περίπου 500 εργαζομένους.

«Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον οικονομικό κλίμα και τις προοπτικές της αγοράς, προχωρούμε σε αναπροσαρμογή της οργάνωσής μας», ανέφερε η διοίκηση σε δελτίο Τύπου.

Στην ιστοσελίδα της Cgt -Stellantis, του σωματειου των εργαζομένων υπάρχουν αναφορές για τις ημέρες που τα εργοστάσια θα διακόψουν την παραγωγή αλλά και ειδικότερα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν ειδικά τμηματα του εργοστασίου όπως οι ομάδες στο τμήμα βαφής ενω γινεται αναφορά για επανέναρτξη των εργασιών στις 11 Ιανουαρίου.

Η Stellantis αποσύρεται απο αγώνες αυτοκινήτου

Παράλληλα, η Stellantis αποσύρεται από τους αγώνες αυτοκινήτου, σε μια προσπαθεια να κάνει περικοπές κόστους. Οπως έγινε γνωστό , ο ομιλος Stellantis, που εκπροσωπείται σήμερα στη Formula E μέσω των εμπορικών σημάτων Opel και Citroën, θα αποχωρήσει στο τέλος της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ξαφνική ανακοίνωση πυροδότησε ένα «κλίμα ανησυχίας» καθώς με την ανακοικνωση για την αποχώρησή της από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Stellantis προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συνδικάτων, τα οποία συνεδρίασαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο της Κεντρικής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής (CSEC).

Οπως εγινε γνωστό , επιβεβαιώθηκε σε αυτά ότι η Peugeot δεν θα συμμετάσχει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), ενώ οι δραστηριότητες των Citroën και Opel στη Formula E θα τερματιστούν το επόμενο καλοκαίρι, με την ολοκλήρωση της σεζόν 2026–2027.