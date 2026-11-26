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Το έμμεσο ενδιαφέρον της για την αγορά της efood εκδήλωσε ο CFO του ομίλου Prosus, Nico Marais, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην προσωρινή ιδιοκτησία της δημοφιλούς ελληνικής πλατφόρμας, που μέχρι τον Ιούλιο ανήκε στο χαρτοφυλάκιο της Delivery Hero.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της Delivery Hero από την Uber έναντι 14,8 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, η SSW Partners συμφώνησε να αναλάβει προσωρινά τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η SSW Partners και η efood

Υπενθυμίζεται πως η Delivery Hero έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με την SSW Partners, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία έχει ηγηθεί διασυνοριακών επενδύσεων σε συνεργασία με παγκόσμιες επιχειρήσεις. Η SSW θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες της Delivery Hero σε συνολικά 14 αγορές, ιδίως σε εκείνες όπου η Uber Eats και η Delivery Hero ήδη αλληλεπικαλύπτονται, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της προσφοράς εξαγοράς της Uber και άλλων συνήθων όρων, έναντι τιμήματος περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Uber δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που θα μεταβιβαστούν στην SSW, ενώ η SSW θα ηγηθεί ανεξάρτητα της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικών εταίρων που θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη θέση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Ανάμεσα στις 14 αυτές εταιρείες, ξεχωρίζει η efood στην Ελλάδα και η Foody στην Κύπρο. Οι υπόλοιπες είναι οι εταιρείες foodora (Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία, Σουηδία), Glovo (Μολδαβία, Πολωνια, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία), PedidosYa (Χιλή, Εκουαδόρ) και Yemeksepeti (Τουρκία).

Η σφήνα της Prosus

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Prosus εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τώρα ορισμένες από τις αγορές που αποσχίζονται από τη γερμανική εταιρεία παράδοσης φαγητού Delivery Hero.

Η Prosus, που αρχικά ήταν μεγάλος μέτοχος της Delivery Hero, συμφώνησε να μειώσει το μερίδιό της προκειμένου να διευκολύνει την εξαγορά της ανταγωνιστικής Just Eat που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Στη συνέχεια, η Uber συμφώνησε να εξαγοράσει την Delivery Hero, μειώνοντας τη συμμετοχή της Prosus στο μηδέν.

Και τώρα η επενδυτική εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Euronext, θα εξετάσει τις εν λόγω επιχειρήσεις, όπως δήλωσε ο CFO της Prosus. «Έχουμε λάβει υπόψη τη δομή αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία η Uber δεν θα διατηρήσει» ορισμένες αγορές», ανέφερε. «Θα δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς μας», πρόσθεσε, αρνούμενος ωστόσο να σχολιάσει συγκεκριμένες αγορές.

Οι στόχοι στο delivery

Η Prosus, με έδρα το Άμστερνταμ, στοχεύει να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ευρώπης και θεωρεί την Just Eat -η οποία έχει επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης των παραγγελιών μετά την εξαγορά- ως βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση για την απόκτηση των αγορών της Delivery Hero μέσω της SSW θα πρέπει πιθανότατα να ξεπεράσει ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό.

«Σε ορισμένες από αυτές τις αγορές έχουμε επίσης αλληλεπικαλύψεις, κάτι που θα το έκανε πιο δύσκολο, ενώ σε άλλες αγορές δεν έχουμε καμία παρουσία», επισήμανε ο Marais, σημειώνοντας πως είναι ακόμα πολύ νωρίς για να συζητηθούν συγκεκριμένες αγορές ή συμφωνίες.

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές «δεν αποτελούν προτεραιότητά μας σήμερα», καθώς η Prosus βρίσκεται σε «μια χρονιά σταθερής υλοποίησης και δημιουργίας πολύ καλών θεμελίων για το οικοσύστημά μας», συμπλήρωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος Fabricio Bloisi σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Ποια είναι η Prosus που θέλει την efood

Η Prosus ανέφερε μείωση των κερδών κατά 7,1% το πρώτο εξάμηνο, καθώς οι επενδύσεις της στον τομέα της παράδοσης φαγητού επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη. Έχει επενδύσει 278 εκατομμύρια δολάρια στην Just Eat για τη βελτίωση της προσφοράς εστιατορίων, της υποδομής παράδοσης και του κόστους, δήλωσε ο Marais.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ανήλθαν συνολικά σε 393 εκατομμύρια δολάρια κατά το εξάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών, ύψους 416 εκατομμυρίων δολαρίων, που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το προσαρμοσμένο EBITDA για το συνολικό οικοσύστημά της -το οποίο η εταιρεία αποκαλούσε παλαιότερα «τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου»- μειώθηκε κατά 7,2% στα 492 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές σημείωσαν πτώση έως και 4% και έκλεισαν με πτώση 3,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Prosus πραγματοποίησε μια επένδυση-ορόσημο στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Tencent Holdings Ltd. το 2001, ένα μερίδιο που παραμένει ο μεγαλύτερος μοχλός της αξίας της. Η εταιρεία πωλεί τμήματα αυτού του μεριδίου και επαναγοράζει τις μετοχές της, σε μια προσπάθεια να μειώσει το χάσμα 40% μεταξύ της αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων της και της τιμής της μετοχής της.

Η εταιρεία προωθεί επίσης την επέκταση των άλλων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ειδικά των μονάδων διαδικτυακής διανομής τροφίμων.