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Οικονομολόγος και τραπεζίτης καριέρας, πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευνητής σε διακεκριμένες δεξαμενές σκέψεις, ο 55χρονος Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος οδεύει στην ανάληψη του «τιμονιέρη» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη θέση της Λαγκάρντ.

Ο ντε Κος ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία της Τράπεζας της Ισπανίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ερευνητής τη δεκαετία του 1990 και εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες της τράπεζας, προτού αναλάβει τη θέση του διοικητή της, από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2024.

Το βιογραφικό του είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία από το 2019 έως το 2024, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ομάδας Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών και Επικεφαλής Εποπτείας.

Από το 2019 έως το 2024, προήδρευσε της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Τράπεζα της Ισπανίας το 1997, όπου κατείχε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, Στατιστικής και Έρευνας.

Ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (EFC) και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (CPE), και ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Νομισματικών Μελετών της Λατινικής Αμερικής και της Ομάδας Εργασίας του Ευρωσυστήματος για τα Δημόσια Οικονομικά.

Διετέλεσε επίσης μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Κέντρου Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών (CEMFI), του Διεθνούς Κέντρου Νομισματικών και Τραπεζικών Μελετών (ICMB) και του Ιδρύματος Εφαρμοσμένων Οικονομικών Μελετών (FEDEA).

Ήταν Καθηγητής Οικονομικών στο IESE Business School και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης και μέλος των think tanks Bruegel and Peterson Institute for International Economics. Η εξειδίκευσή του εκτείνεται στη μακροοικονομία, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο ντε Κος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο CUNEF και πτυχίου νομικής από το UNED.

Τόσο ο ντε Κος όσο και ο βασικός αντίπαλός του για την κορυφαία θέση στην ΕΚΤ, Κλάας Κνοτ, θεωρούνταν υποψήφιοι με βαθιά γνώση και σημαντική εμπειρία στη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πρόκειται για προσόντα που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού, εντεινόμενου κατακερματισμού και πολιτικής αβεβαιότητας.

Ούτε «περιστέρι» ούτε «γεράκι», αλλά «κουκουβάγια»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι αποφάσεις του ντε Κος κατά τη διάρκεια της θητείας του, η οποία ξεπερνά τις δύο δεκαετίες στην κεντρική τράπεζα της Ισπανίας, σκιαγραφούν ένα προφίλ μετριοπαθώς προσανατολισμένο προς τη χαλαρότερη νομισματική πολιτική – με τάση υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης – αλλά και ενός πραγματιστή που έχει αποδειχθεί πρόθυμος να προσαρμόζει τη στάση του.

Σε αυτό περιλαμβάνεται η στήριξή του σε σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ που ακολούθησε την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει σθεναρά τα αρνητικά επιτόκια και το εκτεταμένο πακέτο μέτρων τόνωσης της οικονομίας που δρομολόγησε το 2019 ο τότε πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας της ευρωζώνης.

Ο Ντε Κος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το 2024 ότι είναι «κουκουβάγια», όταν ερωτήθηκε αν θα χαρακτήριζε τον εαυτό του «γεράκι» ή «περιστέρι», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι οι αποφάσεις του βασίζονται στα δεδομένα και στις εκάστοτε συνθήκες.

«Είναι αλήθεια ότι ο Ερνάντεθ ντε Κος υποστήριξε την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ κατά την περίοδο που ο πληθωρισμός παρέμενε συστηματικά κάτω από τον στόχο. Ωστόσο, οι απόψεις του σχετικά με τη νομισματική πολιτική ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες», δήλωσε σε γραπτά σχόλιά του ο Κρίστιαν Κοπφ, επικεφαλής του τομέα ομολόγων και συναλλάγματος στην Union Investment.

«Βρισκόμαστε πλέον σαφώς σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού, με τον δομικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ έως και το 2029».

Ο Κοπφ πρόσθεσε ότι ο Ντε Κος ήταν ο υποψήφιος με την «ισχυρότερη τεχνική κατάρτιση σε θέματα νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών». Όπως επισήμανε, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος «γίνεται μάρτυρας μιας επίθεσης στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε χώρες όπως η Ιαπωνία».

«Επιλέγοντας έναν τεχνοκράτη καριέρας, όπως ο Ερνάντεθ ντε Κος, για τη θέση του προέδρου της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και ότι το ευρώ θα διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός ισχυρού και σταθερού νομίσματος», δήλωσε ο Κοπφ.

Το χάσμα Βορρά – Νότου

Η ανάδειξη του Ισπανού Ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ, του Γερμανού Μπρούνερμαϊερ στη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου και της Γαλλίδας Μπουν στη διεύθυνση των λειτουργιών της αγοράς συνιστά, σύμφωνα με τον Κοπφ, έναν «προσεκτικά σχεδιασμένο συμβιβασμό», καθώς διασφαλίζει την ισορροπημένη εκπροσώπηση των χωρών της Βόρειας και της Νότιας Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη ισορροπία διαμορφώθηκε εν μέρει ως αποτέλεσμα των έντονων πιέσεων που άσκησε η γερμανική κυβέρνηση για την εξασφάλιση της θέσης του επικεφαλής οικονομολόγου.

Πέρα από την επιδίωξη των πολιτικών να διατηρήσουν την επιρροή τους στις αποφάσεις, η ισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου θεωρείται σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: οι βόρειες χώρες θεωρούνται παραδοσιακά πιο «σκληρές» στη νομισματική πολιτική, δηλαδή περισσότερο διατεθειμένες να προχωρούν σε αυξήσεις επιτοκίων και στην εφαρμογή περιοριστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Αντίθετα, οι χώρες του Νότου θεωρείται ότι προκρίνουν χαμηλότερα επιτόκια.

Ο Τζον Όρτσαρντ, πρόεδρος του Digital Monetary Institute του think tank OMFIF, δήλωσε στο CNBC, ότι ο ντε Κος, ως «κεντρικός τραπεζίτης που χαίρει της εκτίμησης των ίδιων των κεντρικών τραπεζιτών», έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό ακόμη και παραδοσιακά πιο «σκληροπυρηνικών» παρατηρητών από τη Βόρεια Ευρώπη.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενίσχυσε την υποψηφιότητα του Ντε Κος ήταν οι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που κατέγραψαν πολλές οικονομίες της Νότιας Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Από τις οικονομίες που χαρακτηρίζονταν άλλοτε ως οι «ασθενείς κρίκοι» της Ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους της δεκαετίας του 2010, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες από τις ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

Παράγοντες όπως η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, η σχετική πολιτική σταθερότητα, η αυξημένη εισροή ξένων επενδύσεων και η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών έχουν ενισχύσει τις οικονομίες του Νότου.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία, η παραδοσιακή ατμομηχανή της Ευρωζώνης, παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, υπό το βάρος της εκτόξευσης του βιομηχανικού κόστους και της κρίσης που αντιμετωπίζει η αγορά αυτοκινήτου.

Ο Όρτσαρντ ανέφερε ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η θητεία της Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ έχει καλλιεργήσει ένα πνεύμα συλλογικότητας και κοινής αποστολής («esprit de corps»), με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επικεντρώνονται στα συμφέροντα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της.

Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε, θεωρητικά, να περιορίσει τη σημασία της εθνικότητας των προσώπων που στελεχώνουν την ηγεσία της ΕΚΤ, καθώς και των παραδοσιακών διαχωρισμών μεταξύ των πιο «σκληρών» νομισματικά χωρών του Βορρά και των πιο «ήπιων» χωρών του Νότου.

Ωστόσο, ο Όρτσαρντ επισήμανε ότι το ζήτημα της εθνικής εκπροσώπησης επανήλθε επανειλημμένα στο επίκεντρο της πρόσφατης συζήτησης, ενώ ο Κνοτ εξακολουθούσε να θεωρείται σαφώς πιο «σκληρή» επιλογή από πλευράς νομισματικής πολιτικής.

Η δημοσιονομική ασφυξία της Γαλλίας

Οι αποκλίνουσες οικονομικές επιδόσεις των κρατών-μελών αποτελούν μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε πρόεδρο της ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα καλείται να χαράξει ενιαία νομισματική πολιτική για 21 οικονομίες, οι οποίες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και αντιμετωπίζουν διαφορετικές εγχώριες προτεραιότητες και πληθωριστικές πιέσεις.

Η πρόκληση αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα επιτακτική φέτος, καθώς η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να βρεθεί στο χείλος μιας δικής της κρίσης χρέους.

Οι εξελίξεις στις γαλλικές αγορές, καθώς και το κατά πόσο η ΕΚΤ θα χρειαστεί να λάβει πιο δραστικά μέτρα, πέρα από τη συνεχή έκκληση για δημοσιονομική πειθαρχία, θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής του Ντε Κος.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών, βασικό αντικείμενο συζήτησης κατά την επιλογή των προσώπων που θα αναλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις αποτέλεσε η προσέγγιση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ως προς τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αποτροπή αναταράξεων στις αγορές, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν.

Παρά τις πολιτικές προσπάθειες για την έγκριση προϋπολογισμού που θα περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας περίπου στο 5% του ΑΕΠ, οι επενδυτές ανεβάζουν το κόστος δανεισμού της χώρας, εκφράζοντας ανησυχίες για την αυξανόμενη αναλογία του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και τη συρρίκνωση της οικονομίας της.

Οι κίνδυνοι εντείνονται λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τον Απρίλιο, η οποία αναστέλλει την επιχειρηματική δραστηριότητα και εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι υποψήφιοι της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς κερδίζουν έδαφος.

Η άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων, καθώς και η διεύρυνση της διαφοράς τους έναντι των αντίστοιχων γερμανικών, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να χρειαστεί η ΕΚΤ να ενεργοποιήσει εργαλεία, όπως ενέσεις ρευστότητας ή τον μηχανισμό προστασίας της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής (Transmission Protection Instrument – TPI), ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στόχος θα ήταν να αποτραπεί η μετάδοση της κρίσης σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και να στηριχθεί το ευρώ.

Μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε πολιτικές αντιδράσεις, εκτός εάν η Γαλλία συμφωνούσε να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ανάλογα με εκείνα που είχαν αποδεχθεί οι χώρες του Νότου κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να περιπλακεί περαιτέρω εάν επικρατήσει στις εκλογές η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται μεταξύ των υποψηφίων της ακροδεξιάς και διατηρεί συγκρουσιακή σχέση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κεν Ίγκαν, επικεφαλής του τομέα κρατικών ομολόγων της Ευρώπης στον οίκο αξιολόγησης KBRA, δήλωσε ότι ο κατακερματισμός των χρηματοπιστωτικών αγορών αποτελούσε ανέκαθεν πρόκληση για την ΕΚΤ, καθώς η κεντρική τράπεζα επιδιώκει να αποτρέψει την εμφάνιση αποκλινουσών συνθηκών χρηματοδότησης και μεγάλων διαφορών στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, όπως εκτίμησε, στην περίπτωση της Γαλλίας «απέχουμε ακόμη αρκετά από το σημείο στο οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση για παρέμβαση της ΕΚΤ».

«Αντιθέτως, τα περιθώρια αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει κάπως και περιοριστεί, ενώ ορισμένοι δείκτες ρευστότητας της αγοράς έχουν επίσης βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες», ανέφερε σε γραπτή απάντησή του.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι έχουν εξαφανιστεί. Θεωρώ, ωστόσο, σημαντικό να διακρίνουμε τις περιόδους μεταβλητότητας στις αγορές από μια πιο θεμελιώδη διατάραξη του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».

Τα υπόλοιπα ζητήματα στην ατζέντα

Ο Ντε Κος αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 4% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Η ενέργεια αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα της ανόδου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, περιορίζοντας παράλληλα την προσφορά διυλισμένων καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει την ΕΚΤ αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση νομισματικής πολιτικής: πρέπει να αποτρέψει τη μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους στους μισθούς και στις ευρύτερες τιμές, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει αδικαιολόγητη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Ντε Κος θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για σημαντικά ευρωπαϊκά εγχειρήματα, μεταξύ των οποίων τα σχέδια για την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ και η πολυετής προσπάθεια ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, η οποία εξακολουθεί να καθυστερεί.

Σε πρόσφατη ομιλία της, η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι κάθε χρόνος που περνά χωρίς την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών έχει ως αποτέλεσμα «μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών μας να επενδύεται στο εξωτερικό και περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μας να αναζητούν αλλού πηγές χρηματοδότησης».

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που οδεύει προς μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση την επόμενη χρονιά. Εκλογές αναμένονται επίσης στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, εντείνοντας το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κόστος κρατικού δανεισμού, υψηλό δημόσιο χρέος και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που διογκώνεται σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες.

Την ίδια στιγμή, η ΕΚΤ, στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε για τους αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν από τη διευρυνόμενη έκθεση των Ευρωπαίων επενδυτών στην αμερικανική οικονομία, καθώς και από την ευπάθεια των αγορών μετοχών και πιστώσεων στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Από την πλευρά της, η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε αυτόν τον μήνα, στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία της αφορά πλέον τις κυβερνοαπειλές, έναν τομέα στον οποίο, όπως είπε, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν δώσει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη προσοχή.

«Αυτό που δεν με αφήνει να κοιμηθώ, και πιθανότατα δεν αφήνει ούτε πολλούς από εσάς, είναι η συνδυασμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των κυβερνοαπειλών», ανέφερε χαρακτηριστικά.