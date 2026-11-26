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Μετά από ένα σερί κρίσεων ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα όχι μόνο στέκεται όρθιος, αλλά συνεχίζει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ελληνική κοινωνία, όπως ανέφεραν στο πάνελ «Outside the Box: Ideas That Deliver» του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ η κα Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Χαλκιαδάκης, ο κ. Δημήτρης Κοντός, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, METRO και η κα Αφροδίτη Πάμπα, Μέλος της Διοίκησης Lidl Hellas, Chief Customer Officer.

Το οργανωμένο λιανεμπόριο προσφέρει λύσεις και προχωράει σε καινοτόμες επενδύσεις, χωρίς όμως να αποστρέφεται την πραγματικότητα – που συνεχώς αλλάζει και θέτει νέα προβλήματα, όπως τη δημογραφική συρρίκνωση ή την «πλημμυρίδα» της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαλκιαδάκης: Το σούπερ μάρκετ ως «αφανής ήρωας»

«Αφανή ήρωα» χαρακτήρισε το σούπερ μάρκετ η κα Χαλκιαδάκη, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο που έχει για την ελληνική κοινωνία. «Είμαστε έτοιμοι, αν όχι για όλα, για τα περισσότερα» είπε η ίδια, συμπληρώνοντας: «Αν δεν υπάρχει το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργήσει η επόμενη μέρα η κοινωνία».

Για την ίδια, οι έννοιες της εμπιστοσύνης και της αξίας παίρνουν «σάρκα και οστά» όταν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στον καταναλωτή, «ακόμα και όταν δεν είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ».

Ως παράδειγμα η Χριστίνα Χαλκιαδάκη ανέφερε την πρόσφατη στήριξη που έδωσε σε εκπαιδευτικούς από τριάντα σχολεία, οι οποίοι ειχαν ζητήσει εξοπλισμό.

Έτσι, ο καταναλωτής έρχεται στο σούπερ μάρκετ όχι μόνο για να αναζητήσει ένα προϊόν σε μια δεδομένη τιμή, αλλά να βρει λύση σε ένα πρόβλημα.

«Νομίζω ότι αυτό πρέπει να παλεύουμε, να δημιουργούμε αξία, είτε αυτό λέγεται food waste, στήριξη των κοινωνικών ομάδων που ζορίζονται, ή στήριξη της αγαπημένης αθλητικής ομάδας. Πρέπει να είμαστε σε όλα τα μέτωπα και είμαστε σε όλα τα μέτωπα», υπογράμμισε η ίδια.

Η METRO «ζυγίζει» κρίσεις, δημογραφικό και AI

Παρά τις διαδοχικές κρίσεις ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου άντεξε στις κρίσεις, σύμφωνα με τον κ. Κοντό.

«Αυτό που καλούμαστε πλέον να κάνουμε, επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις κρίσεις, δεν ξέρουμε πού θα είναι επόμενος πόλεμος, δεν ξέρουμε πού θα χτυπήσει η κλιματική αλλαγή σε ποια καλλιέργεια, δεν ξέρουμε πού θα δυσκολευτούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι να φροντίζουμε την προσαρμοστικότητα που οφείλουμε να έχουμε σαν οργανισμοί», επεσήμανε ο ίδιος.

Ως προς άλλες προκλήσεις όπως το δημογραφικό ή την διοχέτευση κεφαλαίων, ο Δημήτρης Κοντός υποστήριξε ότι «το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συστηματικά και οφείλουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Το ίδιο κάνουμε και με τα κεφάλαιά μας», προσθέτοντας: «Προφανώς τα κατευθύνουμε εκεί που θεωρούμε ότι η ανάγκη που είναι μπροστά μας πρέπει να την καλύψουμε. Δεν αλλάζει ο προβληματισμός των προτεραιοτήτων. Αυτός υπήρχε πάντα και θα συνεχίσει να υπάρχει πάντα. Ούτε αλλάζει ο περιορισμός των πόρων».

Με αφορμή τους πεπερασμένους πόρους ο κ. Κοντός υποστήριξε ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται τη σωστή ταχύτητα.

«Αν επενδύσεις πολύ νωρίς, μπορεί απλά να πετάξεις τα λεφτά σου υλοποιώντας κάτιμ που μετά από έναν χρόνο θα το υλοποιούσες με το μισό κόστος και ενδεχομένως και πιο τέλεια. Εάν το κάνεις πολύ αργά, μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά για να κυνηγήσεις τους υπόλοιπους που θα έχουν προηγηθεί. Άρα η ισορροπία και η προτεραιοποίηση παραμένει μια καλή παραδοσιακή στρατηγική».

Lidl: Έρχεται e-shop το 2028 – Η νέα εποχή του self-checkout

Στα σκαριά ηλεκτρονικό κατάστημα για την κατηγορία του non food με ορίζοντα έναρξης το 2028 έχει η Lidl Hellas, ετοιμάζοντας παράλληλα το επόμενο στάδιο του self-checkout στα καταστήματά της.

Όπως ανέφερε η κ Αφροδίτη Πάμπα, Μέλος της Διοίκησης Lidl Hellas, Chief Customer Officer, το ερχόμενο έτος «θα έχουμε περισσότερο από εκατό καταστήματα με self checkout ζώνη».

Στη συνέχεια, η ίδια επεσήμανε τον ρόλο της εφαρμογής Lidl Plus στο μοντέλο self-checkout, σύμφωνα με το οποίο ο πελάτης θα σκανάρει ένα QR code, θα κάνει τα ψώνια του, θα τοποθετεί τον κωδικό στο καλάθι ή καρότσι και χρεώνεται αυτόματα.

Η υπηρεσία αυτή θα έρθει στα καταστήματα το 2027, είπε η κα Πάμπα. «Θεωρούμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει και θα διευκολύνει τον πελάτη στη διαδικασία, στην όλη διαδικασία και θα βελτιώσει την αγοραστική εμπειρία και σίγουρα θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία και θα αυξήσει τη διαφάνεια γιατί πραγματικά θα έχει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του καλαθιού του».

Η εφαρμογή έτσι θα μεταμορφωθεί σε έναν «κόσμο υπηρεσιών» που θα προσφέρεται στον πελάτη. «Στόχος μας και φιλοδοξία μας είναι ότι αυτή η εφαρμογή θα είναι ο προσωπικός βοηθός του πελάτη από τη στιγμή που θα οργανώσει τα ψώνια από το σπίτι μέχρι τις αγορές του στο κατάστημα».