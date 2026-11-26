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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 η επίσημη παρουσίαση του νέου «Λεξικού – Οδηγού Επενδυτών» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή (World Investor Week 2026) του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλική Λαζαράκου, ενώ τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Αντιπρόεδρος Α΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Μιχαήλ Φέκκας.

Η νέα έκδοση, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και τον συγγραφέα της, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρο του Ινστιτούτου, κ. Νικόλαο Φίλιππα, αποτελεί ένα σύγχρονο και πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Όπως επισήμανε ο κ. Φέκκας, βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι να μετατρέψει τη σύνθετη γλώσσα των χρηματοπιστωτικών αγορών σε γνώση κατανοητή και χρήσιμη για όλους, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής ορολογίας και της πρακτικής κατανόησης.

Βασιλική Λαζαράκου: Η γνώση αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του επενδυτή

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογράμμισε ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής και στρατηγική προτεραιότητα της Επιτροπής, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία των επενδυτών, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα τελευταία δύο έτη:

• Την έκδοση παιδικού βιβλίου χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη, για παιδιά ηλικίας έως δέκα ετών.

• Την παραγωγή ενημερωτικών βίντεο βασισμένων σε πραγματικές περιπτώσεις επενδυτικής απάτης και τον σχεδιασμό νέων βίντεο με έμφαση στα κρυπτοστοιχεία.

• Την έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου «Μην επενδύετε με τα μάτια κλειστά», στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

• Τη δημιουργία διαδραστικού διαδικτυακού κουίζ 12 ερωτήσεων, για την αξιολόγηση των γνώσεων των πολιτών σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους και τις ύποπτες πρακτικές.

• Την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Τράπεζα της Γαλλίας, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικού υλικού.

• Τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση τον Μάρτιο του 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της διεθνούς κεφαλαιαγοράς.

• Τη συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την αξιοποίηση προσομοιωτών επενδύσεων και εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινδύνου.

• Τη συνεργασία με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, η οποία οδήγησε στη διαμόρφωση ειδικού παραρτήματος στον Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας για τους finfluencers.

Η κ. Λαζαράκου τόνισε ότι ζητούμενο είναι η μετάβαση από την απλή πρόσβαση στην πληροφορία στην ουσιαστική κατανόησή της και στην ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στην αγορά, επισημαίνοντας ότι ένας ενημερωμένος επενδυτής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια ισχυρότερη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική κεφαλαιαγορά.

Θεώνη Αλαμπάση: Η χρηματοοικονομική παιδεία στο επίκεντρο της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Θεώνη Αλαμπάση, ανέδειξε τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), αναφερόμενη και στον πρόσφατο ορισμό της ως πρέσβειρας χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας: την εισαγωγή μαθήματος χρηματοοικονομικής παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρόσφατη νομοθέτηση του επενδυτικού λογαριασμού για τη νέα γενιά («επενδυτικού κουμπαρά»).

Όπως επισήμανε, ο συγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί επενδυτικό προϊόν με κρατική συνεισφορά, το οποίο αποσκοπεί στην καλλιέργεια επενδυτικής κουλτούρας και στη δημιουργία περιουσίας για τη νέα γενιά.

Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η κ. Αλαμπάση εξέφρασε την πρόθεσή της να εισηγηθεί στην πολιτική ηγεσία τη διανομή του νέου Λεξικού στους δικαιούχους της κρατικής συνεισφοράς για τον επενδυτικό λογαριασμό, συνδέοντας τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση με την πρακτική επενδυτική εμπειρία.

Νικόλαος Φίλιππας: Η ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοοικονομική γνώση

Ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, κ. Νικόλαος Φίλιππας, παρουσίασε τη φιλοσοφία και την επιστημονική προσέγγιση της νέας έκδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασύμμετρη πληροφόρηση και στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν από την ανεπαρκή ή παραπλανητική πληροφόρηση.

Υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης διαδικτυακής διάθεσης του Λεξικού, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στη χρηματοοικονομική γνώση σε όλους τους πολίτες, ακόμη και σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σύνδεση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στη γνώση με τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, τονίζοντας τον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διάδοση επιστημονικά τεκμηριωμένης χρηματοοικονομικής γνώσης και την προοπτική αξιοποίησης του Λεξικού στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Οι επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην οικονομία και την κοινωνία

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Ανέστη Ντόκα και τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Βασιλικής Λαζαράκου, της Γενικής Γραμματέως Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Θεώνης Αλαμπάση, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Euronext Athens κ. Γιάννου Κοντόπουλου, του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, κ. Νικόλαου Φίλιππα, του Προέδρου του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών κ. Σπύρου Κυρίτση και του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης κ. Χρήστου Νούνη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην καθημερινότητα των πολιτών και στην πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στην υπερχρέωση των νοικοκυριών, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και στην περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στην κεφαλαιαγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία της νέας γενιάς από σύγχρονους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ο εύκολος ψηφιακός δανεισμός (Buy Now, Pay Later), καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους εποπτευόμενους επαγγελματίες της αγοράς, της πρακτικής επενδυτικής εκπαίδευσης και της μακροπρόθεσμης αποταμιευτικής και συνταξιοδοτικής κουλτούρας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν το κόστος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού για τις επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις του χρηματοοικονομικού άγχους στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και η κατανομή της ευθύνης για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση μεταξύ της Πολιτείας, του εκπαιδευτικού συστήματος και των επιχειρήσεων.

Σημαντική διάσταση της συζήτησης αποτέλεσε η σύνδεση της χρηματοοικονομικής παιδείας με την ποιότητα της οικονομικής δημοκρατίας, καθώς η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή προϋποθέτει την κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών και την ικανότητα αξιολόγησης των οικονομικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε και η σημασία της φορολογικής εκπαίδευσης.

Στο τέλος της συζήτησης παρενέβη η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής, κ. Χρύσα Μήλιου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία των φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της αποταμιευτικής και επενδυτικής κουλτούρας, αναφερόμενη στη στήριξη της επαγγελματικής ασφάλισης και του επενδυτικού λογαριασμού ανηλίκων από την Πολιτεία. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του φορολογικού εγγραμματισμού των πολιτών και της συνεργασίας των αρμόδιων φορέων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Αναστασία Στάμου: Από τον ενημερωμένο επενδυτή στον ενημερωμένο πολίτη

Ολοκληρώνοντας την εκδήλωση, η Αντιπρόεδρος Β΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αναστασία Στάμου, υπογράμμισε τη σύνδεση της χρηματοοικονομικής παιδείας με τη γενικότερη παιδεία, την κριτική σκέψη και την ικανότητα αξιολόγησης της πληροφορίας, ιδιαίτερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη δυνατότητα αξιοποίησης του Λεξικού και διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαλείων κατά τη διαδικασία ανοίγματος του επενδυτικού λογαριασμού της νέας γενιάς.

Τόνισε ότι ο στόχος της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υπερβαίνει την προστασία του επενδυτή και αφορά τη διαμόρφωση ενημερωμένων πολιτών, ικανών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες ατομικές και συλλογικές αποφάσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση μιας ανθεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Η παρουσίαση του «Λεξικού – Οδηγού Επενδυτών» αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη διαρκή προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, την προστασία των επενδυτών και την καλλιέργεια μιας ώριμης επενδυτικής κουλτούρας.