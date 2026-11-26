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Τρεις πόλεις της Ιβηρικής χερσονήσου συγκαταλέγονται στις δέκα πιο περιζήτητες από επενδυτές στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη «Global Investor Outlook 2027» της Colliers. Η εταιρεία ειδικεύεται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς —εμπορικά ακίνητα, μηχανική και διαχείριση επενδύσεων— και αναλύει τις προοπτικές και τις στρατηγικές των επενδυτών ακινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Μαδρίτη, στην τρίτη θέση, και η Λισαβόνα και η Βαρκελώνη, που ισοβαθμούν στην ένατη θέση, συγκαταλέγονται στις δέκα πιο περιζήτητες πόλεις για διεθνείς επενδυτές ακινήτων που σκοπεύουν να επενδύσουν κεφάλαια το επόμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Μιλάνο, ακολουθούμενο από το Λονδίνο και το Παρίσι, που μοιράζονται τη δεύτερη θέση.

«Η θέση της Λισαβόνας υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο οι επενδυτές συνεχίζουν να εντοπίζουν ευκαιρίες, αν και με μια όλο και πιο επιλεκτική προσέγγιση, προτιμώντας περιουσιακά στοιχεία ικανά να αποφέρουν αύξηση εσόδων, με σταθερά θεμελιώδη μεγέθη και περιορισμένη προσφορά», δηλώνει ο Pedro Valente, διευθυντής της Colliers στην Πορτογαλία.

Τι προτιμούν οι επενδυτές

Ο τομέας της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των επενδυτών, συγκεντρώνοντας το 17% των επιλογών, ακολουθούμενος από τους τομείς των κατοικιών και των γραφείων, και οι δύο με ποσοστό 15%, μπροστά από τους τομείς των ξενοδοχείων και του λιανικού εμπορίου. Η έκθεση τονίζει ότι «αυτή η τάση αντανακλά τη διαρθρωτική σημασία της στέγασης στις ευρωπαϊκές αγορές, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσφοράς, υψηλό κόστος κατασκευής και χρηματοδότησης, καθώς και από τις δυσκολίες που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων έργων».

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι αποδόσεις συνδέονται όλο και περισσότερο με την αύξηση των ενοικίων, την ενεργή διαχείριση των ακινήτων και τη μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις επενδυτικές αποφάσεις. Ο Luke Dawson, επικεφαλής των κεφαλαιαγορών της Colliers, αναφέρει ότι «η επόμενη φάση της αγοράς θα είναι πιο επιλεκτική» και ότι «οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε περιουσιακά στοιχεία όπου τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν, η προσφορά είναι πραγματικά περιορισμένη και οι τοπικοί και μακροοικονομικοί βασικοί δείκτες δικαιολογούν το κόστος κεφαλαίου».

Στο ίδιο πνεύμα, η έκθεση αναφέρει ότι «η Λισαβόνα αναδεικνύεται με μεγάλη προβολή στα μάτια των διεθνών κεφαλαίων για το 2027, σε μια αγορά όπου η ικανότητα αύξησης των εσόδων, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, η διαθεσιμότητα υποδομών και η πειθαρχία στην τιμολόγηση θα είναι καθοριστικά στοιχεία για τη μετατροπή του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συναλλαγές».

Το υψηλό κόστος πρόσβασης στη στέγαση, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων ξένων επενδύσεων σε χαρτοφυλάκια ακινήτων, βρίσκεται πίσω από ένα κύμα διαδηλώσεων που έχει σαρώσει αρκετές πόλεις στην Πορτογαλία και την Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες.