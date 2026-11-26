Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο τουρισμός έφερε στην Ελλάδα 1 δισ. ευρώ περισσότερες εισπράξεις το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Στο ίδιο διάστημα, όμως, η αξία των εισαγωγών καυσίμων αυξήθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. Ακόμη και με την άνοδο των εξαγωγών καυσίμων, το έλλειμμα στη συγκεκριμένη κατηγορία διευρύνθηκε κατά 1,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη βελτίωση κατά 700 εκατ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο.

Η εξέλιξη, την οποία καταγράφει η Eurobank στο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία» , αποτυπώθηκε και στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Το ισοζύγιο επιδεινώθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, έπειτα από βελτίωση κατά 600 εκατ. ευρώ σε καθένα από τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Πώς υπερδιπλασιάστηκε το έλλειμμα στα καύσιμα

Οι εισαγωγές καυσίμων έφτασαν τα 6,1 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 67,5% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ, με άνοδο 35,1%. Έτσι, το έλλειμμα στα καύσιμα έφτασε τα 2,7 δισ. ευρώ, από 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η επιδείνωση στα καύσιμα επισκίασε τη βελτίωση στο υπόλοιπο εμπόριο αγαθών. Χωρίς τα καύσιμα και τα πλοία, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,7%, έναντι 4,5% των εισαγωγών. Συνολικά, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα των υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 700 εκατ. ευρώ, χάρη στον τουρισμό.

Τι κρύβει η άνοδος της αξίας των εξαγωγών

Η επίδραση των τιμών φαίνεται καθαρά στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,5% σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές μειώθηκαν κατά 6,6%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,8% σε αξία και κατά 2,5% σε σταθερές τιμές. Τον ίδιο μήνα, η μέση διεθνής τιμή του Brent είχε φτάσει τα 102 δολάρια το βαρέλι, από 67,6 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι μεταβολές του ισοζυγίου πληρωμών καταγράφουν την αξία των συναλλαγών με το εξωτερικό. Η Eurobank επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από εκείνα των εθνικών λογαριασμών, βάσει των οποίων υπολογίζεται το ΑΕΠ.

Στο εννεάμηνο ο τουρισμός κάλυψε την επιβάρυνση

Στο σύνολο του εννεαμήνου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, η εικόνα ήταν ευνοϊκότερη. Το πλεόνασμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη διεύρυνση του ελλείμματος στα καύσιμα κατά 1 δισ. ευρώ. Μαζί με τις μεταβολές στα υπόλοιπα επιμέρους ισοζύγια, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο τρίμηνο, πάντως, δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Ακόμη και με ταξιδιωτικές εισπράξεις 13,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8%, η επιβάρυνση από τα καύσιμα ήταν αρκετή για να χειροτερέψει το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η Eurobank συνδέει τη διατηρήσιμη βελτίωσή του με τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια και αποδοτικότητα, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη διεύρυνση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.