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Tη Δευτέρα (30/11) θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον Νοέμβριο, συνολικού ύψους 275.437.153,33 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι επιπλέον της τακτικής πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων καταβάλλεται και ποσό 400 ευρώ, ως έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ν. 5355/2026, συνολικού ποσού 83.613.200 ευρώ σε 209.029 δικαιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και ανασφάλιστους υπερήλικες μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας, καθώς και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 480.594 δικαιούχοι – 88.482.233,69 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.516 δικαιούχοι – 12.525.000 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 149.481 δικαιούχοι – 17.679.710,49 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 142.082 δικαιούχοι – 32.843.978,10 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 585 δικαιούχοι – 137.738,31 ευρώ

Αναπηρικά: 216.427 δικαιούχοι – 165.160.322,36 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.364.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Ομογενών: 4.794 δικαιούχοι – 170.922,65 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.181 δικαιούχοι – 8.330.780,92 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.928.400 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.851 δικαιούχοι – 20.731.327,24 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.582.000 ευρώ, αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 428 δικαιούχοι – 139.477,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.272 δικαιούχοι – 9.103.883,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.708.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Έξοδα Κηδείας: 55 δικαιούχοι – 4861,60 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.486 δικαιούχοι – 600 ευρώ

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 1 δικαιούχος – 5.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 189 δικαιούχοι – 444.223,41 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 2 δικαιούχοι – 5.280 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 452 δικαιούχοι – 47.562,61 ευρω

Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 538.620,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 29.200 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.395 δικαιούχοι – 1.868.300,96 ευρώ

Ως εκ τούτου το σύνολο των καταβολών ανέρχεται σε 359.050.353,33 ευρώ σε 1.064.460 δικαιούχους.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.