Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονα ανοδικά – Βουτιά για τη Rheinmetall

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Με σημαντικά κέρδη κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England), η οποία αναμένεται ευρέως να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Οι δείκτες

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,58%, στις 661 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,95%, στις 10.932 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,34%, στις 26.528 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,22%, στις 8.277 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχεται η μετοχή της Rheinmetall, υποχωρώντας περισσότερο από 16%, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων του γερμανικού αμυντικού ομίλου για το 2026. Η εταιρεία επικαλέστηκε καθυστερήσεις σε στρατιωτικά συμβόλαια και παραδόσεις πυρομαχικών.

Ειδικότερα, η Rheinmetall εκτιμά πλέον ότι οι ετήσιες πωλήσεις της θα διαμορφωθούν περίπου στα 13,2 δισ. ευρώ, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 13,7-14,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 18,5% περίπου, από 19% προηγουμένως.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ισχυρή αύξηση κατέγραψαν οι νέες βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ανάκαμψης της μεταποιητικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Destatis, οι νέες παραγγελίες, εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένες, αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στη Γαλλία, όπου η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μετά τη μείωση κατά 0,4% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE. Στον αντίποδα, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,5%, έπειτα από άνοδο 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σε ορίζοντα τριμήνου, η συνολική βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία υποχώρησε κατά 0,6% το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η μεταποιητική παραγωγή κατέγραψε μείωση 0,9%.