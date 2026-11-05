Επικουρικές συντάξεις: Στην… «κατάψυξη» και το 2027

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Παγωμένες για μία ακόμη χρονιά, το 2027, θα παραμείνουν οι επικουρικές συντάξεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, παρόλο που ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εμφανίζει πλεόνασμα.

Η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.

Ως εκ τούτου στα 740 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες στις επικουρικές συντάξεις που είχαν 1,3 εκατ. ασφαλισμένοι κατά την τελευταία τετραετία. Από το 2023 που ξεκίνησαν οι αναπροσαρμογές στις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές παρέμειναν στάσιμες.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ ) εκτιμάται ότι εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα άνω των 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ.

Κατά την περίοδο 2023-2026, όταν οι κύριες συντάξεις αυξήθηκαν κατά 15,58%, οι επικουρικές παρέμειναν παγωμένες. Συνεπώς οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων δεν έλαβαν την αύξηση 7,78% το 2023, ούτε την αύξηση 3% το 2024, αλλά ούτε και τις αυξήσεις 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026, που έλαβαν στις κύριες συντάξεις τους.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι από το 2015 και μετά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους. Έτσι από 1/1/2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις.

Για τα έτη ασφάλισης ως το 2014, η επικουρική σύνταξη προκύπτει με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 ως το 2014. Για τα έτη από το 2015 και μετά μετρούν οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο περισσότερες είναι οι εισφορές και όσο πιο αργά συνταξιοδοτείται, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική του.

Η αναμονή για την έκδοση των επικουρικών αγγίζει περίπου τα τρία χρόνια, ενώ οι συντάξεις υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση με 10% λόγω της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που επιβάλλεται στα ποσά άνω των 300 ευρώ.

Σήμερα το «στοκ» των επικουρικών συντάξεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αγγίζει τις 31.500. Πρόσφατα, μάλιστα, ψηφίστηκε ειδική διάταξη (η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί), έτσι ώστε εφεξής την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης να έχει πλέον το τελευταίο Ταμείο, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει ο ασφαλισμένος σε άλλα Ταμεία.

Η ρύθμιση, στην πράξη, καταργεί τα στάδια εσωτερικής αλληλογραφίας και φιλοδοξεί να συμβάλει στην συντόμευση του χρόνου απονομής των επικουρικών συντάξεων.