Τράπεζα Αγγλίας: Αναμένεται η πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και 3 χρόνια

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Στην πρώτη αύξηση επιτοκίου μετά από περισσότερα από τρία χρόνια αναμένουν ευρέως αναλυτές και επενδυτές ότι θα προχωρήσουν οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στην Τράπεζα της Αγγλίας την Πέμπτη.

Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν αύξηση από το 3,75% στο 4%. Η τελευταία φορά που η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια ήταν τον Αύγουστο του 2023.

Το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας έχει υποχωρήσει από το υψηλό του 5,25%, στο οποίο είχε φτάσει την περίοδο 2023-2024. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας έχει διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο στις έξι τελευταίες συνεδριάσεις της.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η άνοδος του πληθωρισμού, η οποία οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων, θα οδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην απόφαση για αύξηση των επιτοκίων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης σε τυχόν ενδείξεις από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Ζητούμενο οι επόμενες κινήσεις με φόντο τον πληθωρισμό

«Το ζήτημα πλέον δεν είναι τόσο το αν τα επιτόκια θα φτάσουν στο 4%, αλλά κυρίως το τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό», δήλωσε ο Chris Cheverall, επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου στην επενδυτική πλατφόρμα CMC Markets.

«Μια αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες θεωρείται ήδη ευρέως αναμενόμενη. Ωστόσο, η Τράπεζα καλείται πλέον να εξισορροπήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με μια οικονομία της οποίας οι προοπτικές ανάπτυξης έχουν επιδεινωθεί σημαντικά».

Ο πληθωρισμός βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχε φτάσει πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο έχει αρχίσει και πάλι να αυξάνεται και αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 διαμορφώθηκε στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,1% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, κυρίως στο κόστος της ενέργειας και των καυσίμων, έχουν ήδη περάσει στον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν οικιακή ενέργεια προετοιμάζονται για σημαντική αύξηση των τιμών τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το BBC.