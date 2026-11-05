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Ηνωμένο Βασίλειο: Τι «φεύγει» από τα Kellogg’s λόγω κλιματικής αλλαγής

Η αλλαγή συνταγής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει στη «διατήρηση σταθερής ποιότητας»

World 05.11.2026, 06:15
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Ηνωμένο Βασίλειο: Τι «φεύγει» από τα Kellogg’s λόγω κλιματικής αλλαγής
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Τέλος στους κόκκους ρυζιού στα Kellogg’s Rice Krispies και τα Coco Pops βάζει ο κολοσσός των δημητριακών πρωινού στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της κλιματικής αλλαγής και των  «μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών», που έχουν διαταράξει την τροφοδοσία.

Αντί αυτών, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, χρησιμοποιούνται πλέον αλεύρι καλαμποκιού και αλεύρι ρυζιού, δήλωσε εκπρόσωπος της Kellogg’s, προσθέτοντας ότι οι ανανεωμένες συνταγές έχουν «αξιολογηθεί προσεκτικά» και ότι η εταιρεία έχει λάβει υπόψη της τα σχόλια των πελατών.

Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου ρυζιού προέρχεται από την Ασία, πολλές περιοχές της οποίας έχουν πληγεί από ξηρασίες, πλημμύρες και καύσωνες λόγω του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο

Τα υλικά αυτά αντικαθιστούν τους κόκκους ρυζιού καθώς οι σοδειές έχουν πληγεί από την ξηρασία σε βασικές χώρες παραγωγής στην Ασία, γεγονός που έχει μειώσει τις συγκομιδές και έχει εκτοξεύσει τις τιμές.

Στις νέες συνταγές, πλέον, στη συσκευασία των δημητριακών θα φέρει την προειδοποίηση «περιέχει γλουτένη σίτου».

Τι ισχύει σε ΗΠΑ και Καναδά

Τα προϊόντα Rice Krispies σε ΗΠΑ και Καναδά θα συνεχίσουν να παρασκευάζονται με πραγματικό ρύζι, χωρίς να αναμένονται αλλαγές στις συνταγές τους, δήλωσε εκπρόσωπος της βορειοαμερικανικής θυγατρικής της Kellogg’s στο BBC.

Η αλλαγή συνταγής στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει στη «διατήρηση σταθερής ποιότητας σε μια εποχή που οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα ορισμένων ειδών ρυζιού και δημητριακών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Kellogg’s στο BBC.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και οι μικρές αλλαγές σε ένα αγαπημένο προϊόν μπορεί να γίνουν αισθητές και γι’ αυτόν τον λόγο το προσεγγίσαμε με πολλή φροντίδα και προσοχή».

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα Rice Krispies και τα Coco Pops θα συνεχίσουν να πληρούν τα πρότυπα τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα επίπεδα λιπαρών, αλατιού και ζάχαρης στα τρόφιμα.

Τα δημητριακά δεν περιέχουν επίσης τεχνητά χρώματα, αρώματα ή γλυκαντικά, ενώ τα διατροφικά οφέλη σε κάθε μπολ – όπως οι φυτικές ίνες, η βιταμίνη D και ο σίδηρος – παραμένουν αμετάλλακτα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η …διάσπαση των επιχειρήσεων

Η εταιρεία Kellogg διασπάστηκε σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις το 2023.

Η μεγαλύτερη είναι η Kellanova, η οποία εστιάζει στα σνακ, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά και άλλα προϊόντα διατροφής όπως τα Eggo, τα Pringles και τα Pop-Tarts που πωλούνται παγκοσμίως. Πλέον ανήκει στη Mars, η οποία παράγει είδη ζαχαροπλαστικής και τροφές για κατοικίδια.

Η άλλη επιχείρηση, η WK Kellogg’s, δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική και έκτοτε έχει εξαγοραστεί από τον ιταλικό κολοσσό σοκολάτας Ferrero.

Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου ρυζιού προέρχεται από την Ασία, πολλές περιοχές της οποίας έχουν πληγεί από ξηρασίες, πλημμύρες και καύσωνες λόγω του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Το καιρικό αυτό φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά την αγροτική παραγωγή, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία. Η περιοχή αυτή παράγει περισσότερο από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ρυζιού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο σπάει τα ρεκόρ, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2027.

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