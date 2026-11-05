Πετρέλαιο: Πτώση για τέταρτη συνεχόμενη μέρα – Στα 94 δολάρια

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Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα υποχώρησε το πετρέλαιο την Πέμπτη, εν μέσω προσδοκιών ότι οι απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα, ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της αμερικανο-ισραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν κατά 80 σεντς, ή 0,85%, στα 93,82 δολάρια ανά βαρέλι (στις 06:26 ώρα Ελλάδος), ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό σημείωσαν πτώση 1,2 δολαρίων, ή 1,36%, στα 86,92 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν πτώση άνω του 8% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 31 Αυγούστου.

Ένας αποδυναμωμένος Τραμπ, ερχόμενος αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών —το οποίο έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιλογές— έχει ισχυρότερο κίνητρο να επιδιώξει μια συμφωνία, ανέφεραν την Τετάρτη δύο πηγές προσκείμενες σε κυβερνητικούς κύκλους του Κόλπου. Μια επίθεση ευρείας κλίμακας κατά του Ιράν φαντάζει πλέον λιγότερο πιθανή, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Μια διευθέτηση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες είχαν επηρεαστεί από τον πόλεμο, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πορεία προς το μέλλον παραμένει αβέβαιη.

Το πετρέλαιο περιμένει να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός των ενδιάμεσων εκλογών

«Οι αγορές αξιολογούν τον αντίκτυπο των ενδιάμεσων εκλογών στα επόμενα βήματα του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, ενσωματώνοντας στην τιμολόγηση την αυξημένη πιθανότητα τερματισμού της σύγκρουσης», δήλωσε στο Reuters η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου στην Sparta Commodities.

«Ωστόσο, αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς ο δρόμος προς μια πλήρη διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει γεμάτος άγνωστες παραμέτρους, ενώ τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά».

Οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επανέλθει σε επίπεδα κοντά στα προπολεμικά, αν και με υψηλότερο κόστος.

Η επανέναρξη των προμηθειών από τον Κόλπο οδήγησε την παγκόσμια αγορά πετρελαίου ξανά σε κατάσταση πλεονάσματος, έπειτα από μήνες διαταραχών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, ανέφερε η JPMorgan σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Η JPMorgan εκτιμά ότι η αγορά επέστρεψε σε πλεόνασμα 1,1 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Σεπτέμβριο, το οποίο διευρύνθηκε στα 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο, πλησιάζοντας σχεδόν τον περσινό μέσο όρο των 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Ανησυχία για το τι θα κάνει ο Τραμπ στο Ιράν

Ωστόσο, παραμένει αβεβαιότητα ενόψει της ανάληψης καθηκόντων από το Κογκρέσο —το οποίο ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς— τον Ιανουάριο, επισημαίνουν αναλυτές.

Η Citi ανέφερε σε σημείωμά της την Πέμπτη ότι υπάρχουν ανησυχίες πως, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να εστιάσει στις εκτελεστικές του εξουσίες όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, με πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η Eurasia Group μείωσε την εκτίμησή της για την πιθανότητα νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν από το 65% στο 60%, αλλά ταυτόχρονα περιόρισε την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας από το 20% στο 10%, καθώς το Ιράν παραμένει αμετακίνητο στα αιτήματά του, ενώ είναι απίθανο ο Τραμπ να αποδεχθεί όρους που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ήττα. Παράλληλα, αύξησε την πιθανότητα συνέχισης της αντιπαράθεσης από το 15% στο 30%.

Παρά την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου, μια ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κυμαίνεται μεταξύ 110 και 125 δολαρίων ανά βαρέλι, σημειώνει η Eurasia Group.

Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου στις κυριότερες καταναλώτριες χώρες βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, ενώ το Ιράν ενδέχεται να εμφανιστεί πιο αποφασιστικό μετά την έκβαση των αμερικανικών εκλογών, δήλωσε ο Μουκές Σαντέβ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας XAnalysts.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η ζήτηση ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA).