Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Τιτάν πιέζουν την αγορά

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Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να απορροφήσει τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και προσαρμογής των θέσεων, μετά τη χθεσινή άνοδο, αλλά και μετά τα νέα εταιρικά αποτελέσματα που τέθηκαν στη διάθεση των επενδυτών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,35% στις 2.653,10 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 390,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 41 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.803,76 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,27% στις 3.112,98 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα

Με έντονη μεταβλητότητα εξελίσσεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αρχικές αγοραστικές διαθέσεις έχουν περιοριστεί υπό το βάρος των πιέσεων σε διυλιστήρια και Τιτάν. Αντίβαρο στην πτωτική τάση δίνουν η Coca Cola HBC και η Eurobank, οι οποίες με τα ισχυρά τους κέρδη στηρίζουν τον Γενικό Δείκτη και περιορίζουν τις απώλειες της αγοράς.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η συναλλαγή στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς πακέτο 35 εκατ. μετοχών άλλαξε χέρια στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης στο Euronext Athens, στην τιμή των 9,51 ευρώ ανά μετοχή. Η συναλλαγή, συνολικής αξίας περίπου 332,8 εκατ. ευρώ, αφορά τη διάθεση μέρους της συμμετοχής του βασικού μετόχου Τζον Πόλσον, μέσω της Paulson & Co. Το τελικό μέγεθος του placement ήταν σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές πληροφορίες, που έκαναν λόγο για διάθεση 25 εκατ. μετοχών.

Πέρα από τις επιμέρους εταιρικές εξελίξεις και τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, το διεθνές περιβάλλον διαμορφώνει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της επενδυτικής διάθεσης. Η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και η σημαντική πτώση του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, λειτουργούν υποστηρικτικά, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, πτωτικά κινούνται και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που βελτιώνει το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil χάνει 4%, η Helleniq Energy είναι στο -3,46% και ο Τιτάν στο -2,84%, ενώ άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Aktor, Optima Bank, Credia Bank, Κύπρου, ΕΛΧΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΟΤΕ, Alpha Bank, Βιοχάλκο, Metlen, Πειραιώς, Λάμδα, ΔΑΑ και Aegean.

Στον αντίποδα, η Coca Cola κερδίζει 2,21%, με τη Eurobank να ενισχύεται κατά 1,22%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Cenergy, Allwyn, Jumbo και ΕΥΔΑΠ, με τη ΔΕΗ να προσπαθεί να απορροφήσει τις ήπιες πιέσεις των πωλητών της.