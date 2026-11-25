Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέους δασμούς σε 14 εταίρους τους, προτείνουν οι ΗΠΑ καθώς η διοίκηση Τραμπ επιμένει σε αυτή την πολιτική παρα το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των προηγούμενων δασμών έχει ήδη ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στις 14 χώρες περιλαμβάνονται σημαντικοί εμπορικοί εταίροι όπως η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία ενω οι νέοι δασμοί δεν θα προστεθούν πάνω από τους υπάρχοντες δασμούς, εκτός από την Κίνα, η οποία αντιμετωπίζει δασμό 20% επιπλέον του 25% που επιβλήθηκε το 2018 λόγω αναγκαστικών μεταφορών τεχνολογίας.

Οι οικονομίες που βρίσκονται στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου , δημιουργούν, διατηρούν ή συμβάλλουν σε δομική υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα και παραγωγή σε βιομηχανικούς τομείς που επιβαρύνουν ή περιορίζουν το αμερικανικό εμπόριο, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Η περίπτωση της Κίνας

Οι νέοι δασμοί στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 40% αν δεν τηρήσει το μέρος της εμπορικής εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στο Πουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο του 2025, μετά την οποία οι δασμοί στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στο 47%, σημειώνει το CNBC.

Η κυβέρνηση λέει ότι οι δασμοί στοχεύουν αυτό που αποκαλεί «υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα» — την υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγή, συχνά υποστηριζόμενη από κρατικές επιδοτήσεις, που επιτρέπει σε φθηνότερα προϊόντα να κατακλύζουν τις παγκόσμιες αγορές και να υπονομεύουν τους Αμερικανούς παραγωγούς.

«Η λεγόμενη ‘υπερπροσφορά’ δεν υπάρχει πραγματικά», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη πριν από τη δημοσίευση των επίσημων αναφορών από τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι νέοι δασμοί επιβάλλονται βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να αντιμετωπίζει πρακτικές εξωτερικού εμπορίου που θεωρούνται άδικες, διακριτικές ή επαχθείς για το εμπόριο των ΗΠΑ.

Το CNBC είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι νέοι δασμοί θα είναι «ειδικοί για κάθε χώρα» και όχι γενικοί συντελεστές, επικαλούμενο πηγή εξοικειωμένη με το θέμα.

Οι δασμοί Τραμπ

Οι δασμοί αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της διοίκησης Τραμπ από τότε που ο πρόεδρος ανακοίνωσε τις εκτεταμένες υποχρεώσεις για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο του 2025, πριν τις παγώσει μετά από μια αρνητική αντίδραση από τις αγορές ομολόγων.

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ βάσει του Νόμου για τις Διεθνείς Έκτακτες Οικονομικές Εξουσίες.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Άρθρο 122 του Νόμου Εμπορίου του 1974 για να επιβάλει παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του δικαστηρίου, πριν τους αντικαταστήσει με επιβαρύνσεις έως και 12,5% σε 60 οικονομίες βάσει του Άρθρου 301, κατηγορώντας πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.