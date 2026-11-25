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Κρατική ενίσχυση ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, με σκοπό τη στήριξη των πλοιοκτητών στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, καθώς και σε πλοία που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων εταιρειών υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή (METSAF).εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026.

Το πρόγραμμα θα καλύψει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προκύπτει από την κρίση στη Μέση Ανατολή για καύσιμα που αγοράστηκαν κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026

Στόχος είναι σύμφωνα με την Κομισιόν ο μετριασμός των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των καυσίμων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τι θα καλύψει η ενίσχυση για την αλιεία

Το πρόγραμμα θα καλύψει το πρόσθετο κόστος καυσίμων που προκύπτει από την κρίση στη Μέση Ανατολή για καύσιμα που αγοράστηκαν κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων με βάση τα καύσιμα που αγοράστηκαν και καλύπτει έως και 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή, όπως αναφέρει στη σχετική απόφαση, αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107(3)(γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και των άρθρων 1 και 2.1 του METSAF.

Συγκεκριμένα, «η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει καθεστώτος με σαφή εκτιμώμενο προϋπολογισμό και θα παρέχεται για την προσωρινή στήριξη της ανάπτυξης εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο , κατάλληλο και αναλογικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας οικονομικής δραστηριότητας και δεν επηρεάζει αρνητικά τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».