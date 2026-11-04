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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Markets 04.11.2026, 10:51
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με σημαντικά κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη ζώνη των 2.640 μονάδων, καθώς οι επενδυτές υποδέχονται με ψυχραιμία τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις, αλλάζει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον και περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η πρώτη αντίδραση των αγορών δείχνει ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις πολιτικές εξελίξεις περισσότερο ως παράγοντα αποκλιμάκωσης της αβεβαιότητας παρά ως νέα πηγή ανησυχίας. Η προοπτική ενός Κογκρέσου υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναμένεται να δυσκολέψει την προώθηση της ατζέντας του Αμερικανού προέδρου, περιορίζοντας τη δυνατότητά του να προχωρά σε αιφνιδιαστικές κινήσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, το διεθνές εμπόριο και τις επενδυτικές αποφάσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η επόμενη ημέρα είναι προδιαγεγραμμένη ή ότι οι πολιτικές και γεωπολιτικές εστίες κινδύνου έχουν εκλείψει. Ωστόσο, η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διαθέτει πλέον λιγότερα περιθώρια να αιφνιδιάζει τις αγορές, καθώς η προώθηση της πολιτικής του θα απαιτεί μεγαλύτερες συναινέσεις και θα συναντά περισσότερα θεσμικά εμπόδια. Για τους επενδυτές, η προοπτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά, ιδιαίτερα μετά τις διακυμάνσεις που έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε μια σειρά από μέτωπα.

Ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου

Μέσα σε αυτό το περιβάλλο, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,79% στις 2.636,72 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 17 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,91% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.758,26 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,78% στις 3.090,14 μονάδες.

Στο ίδιο κλίμα, ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους βασικούς δείκτες να ενισχύονται, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,51%, στις 648 μονάδες, με θετικό πρόσημο να επικρατεί στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της ηπείρου. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,08%, στις 10.646 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,52%, στις 25.998 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,43%, στις 8.054 μονάδες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα οδηγήσει σε πιο προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, αλλά και στο πώς θα επηρεάσει επιμέρους κλάδους, από την τεχνολογία και την ενέργεια έως τις τράπεζες.

Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας

Μικτές τάσεις επικράτησαν στις χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, καθώς πέραν των ενδιάμεσων εκλογών, προβλημάτισαν τα στοιχεία για τον κλάδο των υπηρεσιών στην Κίνα που έδειξαν επιβράδυνση της ανάπτυξης, αν και ο τομέας εξακολούθησε να κινείται σε τροχιά επέκτασης. Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης στην Αυστραλία πέρασε σε περιοχή συρρίκνωσης.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,41%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κέρδισε 0,62%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,59%.

Αντίθετα, θετικό ήταν το κλίμα στις κινεζικές αγορές. Ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 1,44% και ο Shenzhen Composite σημείωσε άνοδο 2,88%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε κέρδη 1,35%, ενισχυμένος κατά 260 μονάδες.

Άνοδος 2% για τον χρυσό

Στο μεταξύ, ανοδικά κινούνται ο χρυσός και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με πολλά χαρτοφυλάκια να αναζητούν επενδυτικό καταφύγιο, ενώ στήριξη στις τιμές προσφέρουν επίσης η υποχώρηση του δολαρίου και η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ειδικότερα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 2%, στα 3.999,67 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 2,83%, στα 51,07 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύεται κατά 0,98%, στα 1.438,43 δολάρια, ενώ το παλλάδιο καταγράφει κέρδη 1,86%, στα 942,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Πτώση για Bitcoin και Ethereum

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται τα σημαντικότερα κρυπτονομίσματα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να διαγνώσουν τις πιθανές επιπτώσεις τους στη ρύθμιση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η σύνθεση του νέου Κογκρέσου ενδέχεται να επηρεάσει τις προοπτικές νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον κλάδο, μεταξύ των οποίων και το προτεινόμενο νομοσχέδιο CLARITY Act, που αφορά τη ρυθμιστική σαφήνεια στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,32%, στα 76.313,43 δολάρια, ενώ το Ethereum σημειώνει πτώση 1,10%, στα 2.247,06 δολάρια.

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