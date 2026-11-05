Superbet: Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα σε εξαετία

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Με επενδύσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ σε βάθος εξαετίας, η Superbet διεκδικεί μεγαλύτερο χώρο στην ελληνική αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης μιλώντας σε δημοσιογράφους περιέγραψε έναν σχεδιασμό που ξεπερνά την αρχική προσέλκυση πελατών: «Θα θέλαμε στην εξαετία να είμαστε πρώτοι στις προτιμήσεις των παικτών», ανέφερε, δίνοντας τον χρονικό ορίζοντα της προσπάθειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία είχε υπερβεί τους στόχους που είχε θέσει για ολόκληρο το έτος.

H Superbet επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους εδραιωμένους παρόχους με ένα προϊόν προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά

Το ποντάρισμα των 500 εκατομμυρίων της Superbet

Το εξαετές πλάνο περιλαμβάνει χορηγίες, μάρκετινγκ, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Δεν αφορά αποκλειστικά δαπάνες ή θέσεις εργασίας εντός Ελλάδας: συνυπολογίζει τις ομάδες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ελληνικό προϊόν από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από Αγγλία, Κροατία, Σερβία και Ρουμανία. «Γνωρίζει πολύ καλά ο Έλληνας παίκτης τις προτιμήσεις του και είναι πάρα πολύ απαιτητικός», σημείωσε. Αυτή η εικόνα εξηγεί γιατί η εταιρεία επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους εδραιωμένους παρόχους με ένα προϊόν προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Χορηγίες με ορίζοντα πέραν της τετραετίας

Στον αθλητισμό, τα υπογεγραμμένα χορηγικά συμβόλαια φθάνουν τα 100 εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνονται δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ακαδημιών. Αρκετές συμφωνίες προβλέπουν δυνατότητα ανανέωσης, αποτυπώνοντας την πρόθεση παραμονής για μεγαλύτερο διάστημα.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο μπάσκετ, το Κύπελλο Ελλάδος και τη Superbet League 2. «Θεωρούμε ότι ο τρόπος για να μπούμε και γρήγορα και άμεσα και να δείξουμε ποιοι είμαστε στην ελληνική αγορά είναι ο αθλητισμός και οι χορηγίες», εξήγησε.

Τις αθλητικές συμφωνίες συνοδεύει το Superbet Blood League, τριετής πρωτοβουλία αιμοδοσίας με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Στη δεύτερη ποδοσφαιρική κατηγορία η επένδυση επεκτείνεται στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας, στα κοινωνικά δίκτυα και στις μεταδόσεις. Δύο αγώνες εβδομαδιαίως προβάλλονται μέσω YouTube και Superbet.gr, προσφέροντας πρόσβαση και στους φιλάθλους ομάδων της περιφέρειας.

Τις αθλητικές συμφωνίες συνοδεύει το Superbet Blood League, τριετής πρωτοβουλία αιμοδοσίας με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Η δράση θα αξιοποιεί τα γήπεδα και τη συμμετοχή φιλάθλων, συνδέοντας τις συνεργασίες με παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

Τα 270 εκατ. ευρώ και το μερίδιο

Εστιάζοντας στην εγχώρια αγορά στοιχηματισμού, ο κ. Καλαμβόκης ανέφερε ότι τον Οκτώβριο, τα συνολικά πονταρίσματα και επαναπονταρίσματα στην ελληνική πλατφόρμα έφθασαν τα 270 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτό το μέγεθος, η διοίκηση εκτιμά το μερίδιό της περίπου στο 7%-8%. Πρόκειται για δική της εκτίμηση, καθώς, όπως διευκρινίστηκε, η ΕΕΕΠ δεν δημοσιοποιεί μερίδια ανά εταιρεία.

Το ποσό δεν αποτελεί έσοδα ή μικτά κέρδη. Η διοίκηση εξήγησε ότι τα περιθώρια διαφέρουν ανάλογα με το μείγμα στοιχήματος και καζίνο, την ωριμότητα κάθε παρόχου και τα μπόνους προς τους πελάτες. Η Superbet έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 300.000 παίκτες.

Ο κ. Καλαμβόκης υπενθύμισε ότι οι άδειες κοστίζουν 3 εκατ. ευρώ για το στοίχημα και 2 εκατ. ευρώ για το καζίνο, ενώ η φορολογία επί των μικτών κερδών φθάνει το 35%

Η ανάπτυξη εξελίσσεται σε αγορά με υψηλό κόστος εισόδου. Ο κ. Καλαμβόκης υπενθύμισε ότι οι άδειες κοστίζουν 3 εκατ. ευρώ για το στοίχημα και 2 εκατ. ευρώ για το καζίνο, ενώ η φορολογία επί των μικτών κερδών φθάνει το 35%. Εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός θα καθορίσει πόσες εταιρείες μπορούν να επιβιώσουν και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών στον ελληνικό στοιχηματικό κλάδο.

Η τεχνολογία και η μάχη της προτίμησης

Ειδική αναφορά έγινε στην τεχνολογία που αναπτύσσει εσωτερικά η εταιρεία, η οποία κατά τον κ. Καλαμβόκη επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη εξέλιξη του προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Super Social, όπου οι χρήστες παρακολουθούν άλλους παίκτες, ανταλλάσσουν απόψεις και αντιγράφουν στοιχηματικές επιλογές. Περίπου 100.000 παίκτες έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Η προσέλκυση συνοδεύεται από μπόνους και τουρνουά, με έμφαση όμως στην εμπειρία. «Θέλουμε να έχουμε το καλύτερο προϊόν», τόνισε ο κ. Καλαμβόκης. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν προσφέρει ανταμοιβές απλώς για την εγγραφή: προηγείται η ταυτοποίηση του πελάτη και ακολουθεί η παροχή μπόνους.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, δεν προϋποθέτει ότι ένας παίκτης θα εγκαταλείψει όλους τους άλλους παρόχους

Στην προστασία των παικτών αξιοποιούνται προγνωστικά μοντέλα και το Game Scanner της Mindway AI για τον εντοπισμό προβληματικών συμπεριφορών. Παράλληλα, η διοίκηση ζητεί πιο σύγχρονο μητρώο αποκλεισμού, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, δεν προϋποθέτει ότι ένας παίκτης θα εγκαταλείψει όλους τους άλλους παρόχους. Σύμφωνα με έρευνες που επικαλέστηκε ο κ. Καλαμβόκης, ο Έλληνας παίκτης χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 2,7 εταιρείες. «Άρα θέλουμε να είμαστε ένας από τους τρεις», είπε. Για ενδεχόμενη εξαγορά ανταγωνιστή διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον.

Η παράνομη αγορά των 800 εκατ. ευρώ

Μνεία έγινε και για τον παράνομο στοιχηματισμό, ο οποίος κατά τη διοίκηση της Superbet Greece αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Επικαλούμενος έρευνες, ο κ. Καλαμβόκης τοποθέτησε το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας στα 800 εκατ. ευρώ ετησίως σε όρους μικτών κερδών, GGR.

Όπως εξήγησε, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι ενημερώνουν ο ένας τον άλλον και τις αρμόδιες αρχές όταν εντοπίζουν μεγάλα πονταρίσματα ή ύποπτη κινητικότητα σε αγώνες. Αντίστοιχες δικλίδες δεν διασφαλίζονται στην παράνομη αγορά. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ρύθμιση πρέπει να προστατεύει τους παίκτες, αποφεύγοντας παράλληλα περιορισμούς που μπορεί να τους στρέψουν σε ιστοσελίδες εκτός του νόμιμου δικτύου, όπου απουσιάζουν οι αντίστοιχοι έλεγχοι και εγγυήσεις προστασίας.