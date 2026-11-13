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Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq

Οριακά κέρδη για τον Dow - Πτώση 0,91% για τον Nasdaq και 0,4% για τον S&P 500 – Οι πιέσεις στην τεχνολογία επισκίασαν την αρχική άνοδο

Wall Street 13.11.2026, 23:12
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Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
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Με απώλειες έκλεισε ο Nasdaq , καθώς οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν την πτωτική πορεία τους.

Ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές μετοχές, υποχώρησε κατά 0,91%, στις 25.136,27 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,4%, στις 7.561,67 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε οριακή άνοδο 50,46 μονάδων ή 0,1%, κλείνοντας στις 52.347,55 μονάδες.

Παρά την πρόσφατη αναταραχή στις αγορές, οι βασικοί δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη. Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο περίπου 2%, ενώ ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 2%. Ο Dow, από την πλευρά του, ετοιμάζεται να καταγράψει άνοδο σχεδόν 2%.

Ο πληθωρισμός χονδρικής

Οι μετοχές κατέγραψαν αρχικά άνοδο μετά την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για την τελική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, έπειτα από άνοδο 1,4% τον Σεπτέμβριο (ποσοστό που αναθεωρήθηκε ανοδικά), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο του δείκτη κατά 0,4%, μετά την αύξηση κατά 1,3% που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε κατά 6,5% —σημειώνοντας αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων— φτάνοντας στο υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2022.

Η μετοχή της Nvidia

Οι μετοχές της Nvidia άσκησαν πιέσεις στην ευρύτερη αγορά για άλλη μια ημέρα. Η μετοχή υποχώρησε περισσότερο από 2% την Παρασκευή, διευρύνοντας την πτώση άνω του 4% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι πιέσεις προέκυψαν μετά την αποχώρηση του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της εταιρείας κατασκευής τσιπ, Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλου.

Η HSBC υποβάθμισε την Παρασκευή τη σύστασή της για τη μετοχή της εταιρείας σε «διακράτηση» (hold), εκτιμώντας ότι η μετοχή θα παραμείνει στάσιμη έως ότου η εταιρεία παρουσιάσει ένα μόνιμο σχέδιο διαδοχής.

Η οικονομική διευθύντρια (CFO) της Nvidia, Κολετ Κρές αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία ως μεταβατική διευθύνουσα σύμβουλος. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αναζητά τον μόνιμο διάδοχο του Huang, εξετάζοντας υποψηφιότητες τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Ο Thomas Martin από την Globalt Investments εκτιμά ότι η διαδικασία εύρεσης νέου διευθύνοντος συμβούλου θα «απαιτήσει πολύ χρόνο» και θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την εταιρεία.

«Τι θα απογίνουν αυτές οι μορφές χρηματοδοτικών ρυθμίσεων; Θα υπάρξει μείωση στο μέλλον ή μήπως θα δούμε σταδιακή κατάργησή τους;» ανέφερε στο CNBC ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου.

«Πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους; Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε».

Οι δείκτες Dow, S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν την Πέμπτη, αφότου ο Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του έπειτα από αναφορές για εξωσυζυγικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένης μιας σχέσης με γυναίκα την οποία αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν Κινέζα κατάσκοπο.

Αναλυτές δήλωσαν στο CNBC ότι η αποχώρηση του  θα μπορούσε να πυροδοτήσει διόρθωση της τάξης του 20% στη μετοχή.

Ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη

Πάντως, ο Ross Mayfield της Baird εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος της αρνητικής επίπτωσης έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής, αν και ο ίδιος αναμένει ότι θα υπάρξει μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, προβλέπει ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να στρέφονται προς τομείς της αγοράς που δεν σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη Nvidia.

«Ακόμη και πριν έρθουν όλα αυτά στο φως, και πριν από τις εκλογές, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχονταν πιέσεις. Υπήρχαν ήδη ανησυχίες για ένα “μπλε κύμα” —δηλαδή για μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών— καθώς και προβληματισμοί σχετικά με την απόδοση της επένδυσης (ROI) για όλες αυτές τις κεφαλαιουχικές δαπάνες» τόνισε ο επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής.

«Η γενικότερη τάση της αγοράς δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει».

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