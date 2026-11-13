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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη του

Το ευμετάβλητο κλίμα διατηρήθηκε για ακόμη μία εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 13.11.2026, 17:33
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία κέρδη του
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ήπια πτωτικά έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς υπέκυψε στις πιέσεις αρκετών δεικτοβαρών τίτλων του, αλλά κράτησε τα κεκτημένα της εβδομάδας, με βοήθειες από τον ενεργειακό κλάδο, κυρίως.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,16% στις 2.636,29 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.636,27 μονάδων (-0,16%) και 2.662,57 μονάδων (+0,84%). Ο τζίρος ανήλθε στα 235,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 29,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,7 εκατ. τεμάχια αξίας 31,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,19% στις 6.769,27 μονάδες, ενώ στο +0,67% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.111,54 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,59% στις 3.223,91 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 3,25%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 3,46%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 5,76%.

Μάχες χαρακωμάτων στο Euronext Athens

Το ευμετάβλητο κλίμα διατηρήθηκε για ακόμη μία εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτή τη φορά με ανοδική κατάληξη, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε επτά διαδοχικές εβδομάδες εναλλαγής προσήμου, με εβδομαδιαίες μεταβολές άνω του 2% σε απόλυτους όρους.

Η περιοχή των 2.600 μονάδων παραμένει ζώνη έντονης αντιπαράθεσης αγοραστών και πωλητών, με το πλεονέκτημα να αλλάζει διαρκώς πλευρά, καθώς οι κινήσεις είτε εξαντλούν γρήγορα τη δυναμική τους είτε ανακόπτονται από νέα δεδομένα που μεταβάλλουν τις επενδυτικές διαθέσεις.

Η καλύτερη των αναμενομένων εταιρική κερδοφορία, με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο, αποτελεί το κυριότερο ανάχωμα στις πιέσεις που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό —με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εξελίξεις— αλλά και από ειδικές επιχειρηματικές εξελίξεις σε δεικτοβαρείς εταιρείες, όπως η Coca Cola HBC και η Allwyn.

Η ισχυρή αύξηση κατά 32% των καθαρών κερδών εννεαμήνου των 25 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα προσφέρει ουσιαστική θεμελιώδη στήριξη στην αγορά, ενισχύοντας τις αντοχές της απέναντι στις εσωτερικές και εξωτερικές αβεβαιότητες. Παρ’ όλα αυτά, οι αποδόσεις στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, ένδειξη ότι οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί, σταθμίζοντας την ποιότητα της κερδοφορίας, τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές κάθε εταιρείας, στάση που ενδεχομένως θα διατηρηθεί ως το τέλος της σύντομης σεζόν δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών χωρίς να πάρει ωστόσο μεγάλες αποστάσεις διατηρώντας μια εύθραυστη αισιοδοξία για την συνέχεια. Η συσσώρευση συμπληρώνει ήδη δύο μήνες και στην τελευταία φάση της εντείνονται οι απόπειρες διαφυγής προς αμφότερες τις κατευθύνσεις, χωρίς να αποκτούν διάρκεια.

Ξεκάθαρος νικητής δεν έχει ακόμη αναδειχθεί, αν και οι αγοραστές έχουν πλέον το βραχυπρόθεσμο προβάδισμα. Η διατήρηση του Δείκτη πάνω από τους δύο κινητούς μέσους αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για την ενίσχυση αυτού του πλεονεκτήματος, ενώ η επιβεβαίωση της ανοδικής διαφυγής απαιτεί και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα. Μέχρι να αναιρεθεί και αυτό το προβάδισμα το μεγαλύτερο μέρος των ενεργών κωδικών θα περιμένει ένα πιο πειστικό σινιάλο διευρύνοντας ενδεχομένως τα επίπεδα διαχειριστικής πειθαρχίας (stop loos).

Η αντίσταση πλέον βρίσκεται στις 2.680 μονάδες ενώ χαμηλότερα η βραχυπρόθεσμη στήριξη βρίσκεται στα επίπεδα του «φρέσκου» ανοδικού χάσματος μεταξύ 2.609-2.621 μονάδων. Η εβδομάδα που ξεκινάει έχει παράσταση νίκης υπέρ των αγοραστών με πολύ οριακό ωστόσο προβάδισμα, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Allwyn έχασε 3,42%, με την ΕΛΧΑ να κλείνει στο -2,07%. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Βιοχάλκο, Eurobank, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Λάμδα, Εθνική, Metlen, Κύπρου, ΔΕΗ και Credia Bank.

Στον αντίποδα, η Motor Oil κέρδισε 2,56%, με τις Helleniq Energy, Aktor και ΔΑΑ να σημειώνουν άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Optima Bank, Aegean, Coca Cola, Jumbo, Alpha Bank, Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ο ΟΤΕ έκλεισε αμετάβλητος.

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