Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικρές διακυμάνσεις έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς δεν κατάφεραν να βρουν κατεύθυνση μετά από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, με την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Jensen Huang από την ηγεσία της Nvidia να εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,20%, στις 662 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,09%, στις 10.892 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,45%, στις 26.630 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,20%, στις 8.352 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου υγείας ενισχύθηκαν κατά 0,7%, ενώ αντίθετα, ο κλάδος των πρώτων υλών κατέγραψε σημαντικές απώλειες 1,6%.

Με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τήρησαν στάση αναμονής για τις σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται αυτή την εβδομάδα στον τεχνολογικό κλάδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, που αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμες δοκιμασίες για τη δυναμική της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Στο τραπεζικό μέτωπο, οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού ενέκριναν την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank από την ιταλική UniCredit. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε την έγκρισή της, από πλευράς ανταγωνισμού, στην πρόταση της UniCredit για την απόκτηση του ελέγχου της Commerzbank, μετά την αντίστοιχη έγκριση που είχε χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ολοκλήρωση της εξαγοράς, με το σχέδιο ενσωμάτωσης της Commerzbank στον όμιλο UniCredit να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Παρά την έγκριση, οι μετοχές των δύο τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά. Η UniCredit υποχώρησε κατά 0,6% στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ η Commerzbank κατέγραψε απώλειες 1% στη Φρανκφούρτη.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 1,5% στην Ευρωζώνη και κατά 0,8% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Coca-Cola και τράπεζες «έσωσαν» το θετικό πρόσημο

Με τη βοήθεια της Coca Cola, αλλά και των τραπεζών, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ξεπεράσει την επιφυλακτικότητα που χαρακτήρισε τη σημερινή συνεδρίαση και να κλείσει θετικά, φτάνοντας και πάλι στη ζώνη των 2.650 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 2.650,42 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.627,40 μονάδων (-0,34%) και 2.650,90 μονάδων (+0,55%). Ο τζίρος ανήλθε στα 234,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 29,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,6 εκατ. τεμάχια αξίας 26,9 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,58% στις 6.808,72 μονάδες, ενώ αμετάβλητος ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.111,60 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,93% στις 3.253,77 μονάδες.