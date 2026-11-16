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Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street υποχώρησαν τη Δευτέρα, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις νέες εξελίξεις γύρω από τη Nvidia.

Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,49%, κλείνοντας στις 24.509,76 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,92%, διαμορφούμενος στις 7.416,59 μονάδες. Και οι δύο δείκτες συμπλήρωσαν τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις με απώλειες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 739,38 μονάδες, ή 1,41%, κλείνοντας στις 51.608,17 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 4,1%. Οι πιέσεις στη μετοχή εντάθηκαν μετά τις πληροφορίες που μετέφερε στο CNBC πηγή με γνώση του θέματος, σύμφωνα με τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

Επιβαρυντικά λειτούργησε και η απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, τη Δευτέρα, να προχωρήσει στο κλείσιμο ενός νομοθετικού κενού που επέτρεπε σε κινεζικές εταιρείες να μισθώνουν υπολογιστική ισχύ της Nvidia, η οποία βρίσκεται σε κέντρα δεδομένων άλλων χωρών.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε ζητήσει το Σαββατοκύριακο μια «ριζική αναδιάρθρωση» της εταιρείας, καλώντας το διοικητικό της συμβούλιο να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλο εκτός της Nvidia.

«Πριν από δύο εβδομάδες, η επένδυση σε αυτή τη μετοχή έμοιαζε με ένα ασφαλές ταξίδι σε έναν καλά φωτισμένο, μακρύ διάδρομο», δήλωσε ο Μάικ Μούσιο, επικεφαλής επενδύσεων της FBB Capital Partners.

Όπως πρόσθεσε, πλέον «υπάρχουν αρκετές σκοτεινές γωνίες στις οποίες οι επενδυτές αισθάνονται ότι πρέπει να ρίξουν μια ματιά, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες πριν προχωρήσουν».

«Υπάρχουν πολλά δεδομένα που πρέπει να αξιολογηθούν και πολλοί νευρικοί επενδυτές φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι να λάβουν απαντήσεις», συμπλήρωσε.

Η Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης.

Αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα καταγράψει αύξηση σχεδόν 100% τόσο στα κέρδη όσο και στα έσοδά της σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν περισσότερο στο πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα της εταιρείας μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος. Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 13%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Απρίλιο του 2025.

«Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δεν πρόκειται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που περιβάλλουν την αποχώρηση του Τζένσεν», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Freedom Capital Markets.

«Για μια εταιρεία που επί 33 χρόνια είχε τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο, το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το αν θα ξεπεράσει τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Nvidia πρέπει πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να επιτυγχάνει τους στόχους της χωρίς τον άνθρωπο που τη δημιούργησε», πρόσθεσε.

Πτώση σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες μετοχές που συνδέονται με την επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ακολουθώντας την πορεία της Nvidia.

Οι μετοχές των ανταγωνιστών της στον κλάδο των ημιαγωγών, Micron Technology και Intel, υποχώρησαν κατά 6%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε πτώση 5%.

Η Sandisk, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τσιπ μνήμης, κατέγραψε απώλειες περίπου 7%.

Παράλληλα, οι μετοχές της κατασκευάστριας υπολογιστών Dell Technologies υποχώρησαν κατά 6%, ενώ η μετοχή της εταιρείας λογισμικού Oracle σημείωσε πτώση 4%.

Καθώς εξελισσόταν η συνεδρίαση, το κύμα ρευστοποιήσεων επεκτάθηκε πέρα από τις εταιρείες που συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, πλήττοντας και άλλους κλάδους, όπως ο χρηματοπιστωτικός.

Στον συγκεκριμένο κλάδο, οι μετοχές των Morgan Stanley και Goldman Sachs υποχώρησαν περίπου 3%, ενώ η JPMorgan Chase κατέγραψε απώλειες άνω του 2%.

Σχεδόν όλοι οι επιμέρους κλάδοι του δείκτη S&P 500 βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με εξαίρεση έναν.

Στο επίκεντρο και η δημόσια εγγραφή της Anthropic

Μία ακόμη σημαντική δοκιμασία για την αγορά αυτή την εβδομάδα θα είναι η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της **Anthropic**.

Ο τεχνολογικός κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο με αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 70 και 78 δολαρίων.