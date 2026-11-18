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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Αγαπητέ μου Νίκο, κ. Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στην Κύπρο, επικεφαλής μιας πράγματι μεγάλης αντιπροσωπείας Υπουργών, Υφυπουργών, κυβερνητικών στελεχών για την 4η Διακυβερνητική Συνάντηση μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου.

Ήταν, πράγματι, μια πρωτοβουλία που εσύ είχες προτείνει το 2023 και η οποία έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς, διότι διευρύναμε ουσιαστικά και με συγκεκριμένη στοχοθεσία και μετρήσιμα αποτελέσματα το πλαίσιο της συνεργασίας μας και πέραν των εθνικών θεμάτων, που προφανώς πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο των όποιων συζητήσεων κάνουμε.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σε συγχαρώ για μία εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου καταφέρατε να προωθήσετε πολύ σημαντικούς φακέλους.

Βέβαια και εμείς προετοιμαζόμενοι για τη δική μας Προεδρία, έχουμε να μάθουμε από τον τρόπο με τον οποίο οργανώσατε τις δικές σας πρωτοβουλίες».

Ευρωπαϊκές προτεραιότητες

«Το επόμενο έτος θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον οποίο θα συζητήσουμε σε δύο -εικάζω, πολυήμερα- Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα προσέρχονται ουσιαστικά με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης: την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Αλλά είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και στους πολίτες μας ότι αυτή η συνεργασία έχει απτά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης, ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ζητήματα πολιτικής προστασίας, όπου και οι δυο χώρες μας τα κατάφεραν καλύτερα ενδεχομένως από άλλες ευρωπαϊκές χώρες το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και μας υποχρεώνει συνέχεια να βελτιωνόμαστε.

Όλα αυτά είναι ζητήματα όπου αυτή η πρακτική ανταλλαγή απόψεων μεταφράζεται σε μετρήσιμες και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες τελικά βελτιώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Κυπριακό

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω την ενημέρωσή σου για τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή. Να χαιρετίσω και πάλι τη μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε, νομίζω, το ματς ίσως της δεκαετίας της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών απ’ ότι έμαθα.

Ναι, είμαστε ενδυματολογικά εναρμονισμένοι σήμερα, αλλά πράγματι το χθεσινό ματς μάς θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι που να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του.

Οπότε και πάλι, σε ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πολύ ζεστή φιλοξενία όπως πάντα στην αγαπημένη μας Κύπρο».

Αμέσως μετά, στην έναρξη της ολομέλειας της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός επισήμανε:

«Αγαπητέ μου Νίκο, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή φιλοξενία.

Σε λίγο δεν θα μας χωράει το τραπέζι, αν διευρύνουμε και άλλο τους τομείς της συνεργασίας μας, αλλά πράγματι αυτό το πλαίσιο Διακυβερνητικών Συνόδων έχει, όπως είπες, Νίκο μου, αποδώσει απτά αποτελέσματα».

Πηγή: in.gr