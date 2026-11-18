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Υπέρ της αυστηρότερης δράσης των κρατών απέναντι στα δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα πρότυπα τάσσεται η Intertanko, της ένωση που εκπροσωπεί πλοιοκτήτες δεξαμενοπλοίων, υποστηρίζοντας μέτρα που φθάνουν έως την επιβίβαση των αρχών στα πλοία και την κατάσχεσή τους, όπου το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Η ένωση πλοιοκτητών δεξαμενόπλοιων εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός παράλληλου στόλου που λειτουργεί εκτός των καθιερωμένων κανόνων αυξάνει τους κινδύνους για τους ναυτικούς και το θαλάσσιο περιβάλλον και επιβαρύνει τις εταιρείες που συμμορφώνονται.

Μιλώντας στο Capital Link Hong Kong Maritime Forum, ο πρόεδρος της Intertanko, Ρολφ Βέστφαλ-Λάρσεν Τζούνιορ, κάλεσε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν πιο αποφασιστικά τους κανόνες. Έθεσε επίσης το ενδεχόμενο επιβίβασης των αρχών σε πλοία εν πλω, εκτιμώντας ότι χωρίς εντονότερη παρέμβαση η κατάσταση στον μη συμμορφούμενο στόλο δύσκολα θα αλλάξει.

Ο γενικός διευθυντής της ένωσης, Τιμ Γουίλκινς, δήλωσε στο TradeWinds ότι η επιβίβαση και η κατάσχεση πλοίων μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Όπως ανέφερε, η Intertanko στηρίζει την κράτηση πλοίων που δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, εφόσον οι κρατικές αρχές ενεργούν εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου.

Τα κενά ανάμεσα στα καθεστώτα κυρώσεων

Η Intertanko ζητά οι κυρώσεις να στοχεύουν τα πλοία και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην παράκαμψή τους. Έχει ήδη θέσει το ζήτημα του συντονισμού στις αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Γουίλκινς, μετά τις επαφές για το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τις διευκρινίσεις της για την εφαρμογή των μέτρων. Η ένωση έχει επίσης εργαστεί μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την αντιμετώπιση των δόλιων εγγραφών πλοίων σε νηολόγια.

Ως παράδειγμα των διαφορετικών υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες, ο Γουίλκινς ανέφερε τη χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ, μεταξύ άλλων για φορτία από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Οι διαχειριστές που υπάγονται στους κανόνες της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου οφείλουν, όπου εφαρμόζεται το πλαφόν τιμής, να ελέγχουν τη συμμόρφωση των φορτίων, να εξασφαλίζουν τις σχετικές βεβαιώσεις και να διενεργούν ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Κατά την Intertanko, οι αποκλίσεις αυτές αυξάνουν το κόστος για τις συμμορφούμενες εταιρείες και αφήνουν περιθώρια παράκαμψης των κυρώσεων.

Η διαρροή πετρελαίου ανοιχτά του Ομάν

Τις περιβαλλοντικές συνέπειες ανέδειξε, σύμφωνα με τον Γουίλκινς, η περίπτωση του Caroline Bezengi, δεξαμενόπλοιου τύπου Suezmax, μεταφορικής ικανότητας 159.200 dwt και ναυπήγησης 2001, από το οποίο διέρρευσε πετρέλαιο ανοιχτά του Ομάν. Όπως ανέφερε, ο πλοιοκτήτης δεν ανέλαβε την ευθύνη, ενώ οι κυρώσεις που αφορούσαν τον ασφαλιστή του πλοίου δυσχέραναν την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τη διαχείριση των συνεπειών ανέλαβαν τελικά οι αρχές του Ομάν.