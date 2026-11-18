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Συνολικά 3.006 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για την αποζημίωση των παράκτιων αλιέων από ζημιές στα αλιευτικά τους εργαλεία και απώλειες παραγωγής που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, στο πλαίσιο της Δράσης 1.6.2 του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021–2027, αναφέρει το ΥπΑΑΤ.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 15:00, με καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία

Η νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, καλύπτει ζημιές της διετίας 2025–2026, μετά την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, για επέκταση της περιόδου αποζημίωσης από ένα σε δύο έτη και αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10 εκατ. ευρώ, από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης

Στόχος της παρέμβασης είναι η ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούν οι ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και η απώλεια αλιευτικής παραγωγής.

Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία. Η δράση εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας:

https://apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.