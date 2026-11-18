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Νέα άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο από ότι είχε εκτιμηθεί στα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,7%, έναντι 5,6% που είχε δείξει η προκαταρκτική μέτρηση.

Η ενέργεια αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα πίσω από την άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4%, από το 3,8% τον Σεπτέμβριο, όπως είχε εκτιμηθεί.

Ο πληθωρισμός

Η Ελλάδα κατέγραψε τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω από τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία.

Η απόκλιση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης διευρύνθηκε στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, από 1,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο του 2025, αντίθετα, ο ελληνικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Ρουμανία με 7%, η Λιθουανία με 6,1% και η Βουλγαρία με 5,9%. Ακολουθεί η Ελλάδα με 5,7%, ενώ κοντά στα ελληνικά επίπεδα βρίσκονται η Ιταλία με 5,6%, η Κύπρος με 5,4% και το Βέλγιο με 5,2%.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία με 0,6%, καθώς και στην Τσεχία και τη Δανία με 2,1%.

Από τις 27 χώρες της ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε εννέα, παρέμεινε αμετάβλητος σε δύο και αυξήθηκε σε 16, γεγονός που δείχνει ότι η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ενέργεια παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμών στην Ευρωζώνη, φτάνοντας το 21%, από 19% τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 3,3%, τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 1,5% και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας με 1,2%.