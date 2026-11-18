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Συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών, τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς και οικονομικά και θεσμικά αιτήματα των εργαζομένων.

Η συνάντηση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ανέπτυξαν αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους, παρουσίασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους και ανέδειξαν την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου, ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και αντιμετώπισης πρακτικών δυσκολιών που επηρεάζουν το έργο τους. Ακολούθησε συζήτηση με τον υφυπουργό σχετικά με τις ανάγκες των φορολογικών υπηρεσιών και τις δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, μεταξύ των οποίων και το αίτημα για την αφορολόγητη καταβολή ειδικής αμοιβής, το οποίο ο κ. Μαρκόπουλος δεσμεύτηκε να μελετήσει.

Αναφερόμενος στο μέλλον των φορολογικών υπηρεσιών, ο υφυπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας ότι καμία αποχώρηση της ΑΑΔΕ δεν θα υπάρξει από νομό, καμία υπηρεσία δεν καταργείται και κανένας υπάλληλος δεν μετακινείται, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν με οργανωμένο σχεδιασμό, ενημέρωση και χωρίς αιφνιδιασμούς για τους εργαζομένους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην περαιτέρω αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας των υπαλλήλων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές επιτυχίες που έχει καταγράψει η ΑΑΔΕ το τελευταίο διάστημα, εξαρθρώνοντας μεγάλα κυκλώματα φοροδιαφυγής, και επεσήμανε την καίρια συμβολή των εργαζομένων στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον υφυπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε οι πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές.