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Εβδομάδα πληρωμών για εκατομμύρια συνταξιούχους αναμένεται να είναι η επόμενη, καθώς προγραμματίζεται τόσο η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου όσο και η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι και οι πληρωμές

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αρχίζει η διαδικασία των πρώτων καταβολών στους συνταξιούχοις, με τις πληρωμές για το σύνολο των υπόλοιπων δικαιούχων να προγραμματίζονται για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα πληρωθούν:

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Το επίδομα 400 ευρώ

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με στόχο τα χρήματα να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους, με συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών να περιλαμβάνονται στο μέτρο.

Ειδικότερα, στις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:

Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι συντάξεων χηρείας ηλικίας άνω των 60 ετών.

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες, επίσης χωρίς ηλικιακό περιορισμό πέραν των προϋποθέσεων της κατηγορίας τους.

Στην ενημέρωση υποστηρίχθηκε ακόμη ότι για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.