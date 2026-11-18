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Στα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τη σωρευτική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει χαμηλότερη αύξηση τιμών σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα, με τα μέτρα που έχει λάβει, έχει καταφέρει να διαχειριστεί λίγο καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ το διεθνές πληθωριστικό κύμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος, αντλώντας στοιχεία από τη μηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει, από την συγκριτική ανάλυση προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η αύξηση του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια αποτελεί διεθνές και όχι αποκλειστικά εθνικό πρόβλημα, καθώς ο σωρευτικός πληθωρισμός την τελευταία επταετία ανήλθε στο 40,6% στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και στο 31,1% στις χώρες της ΕΕ.

Δεύτερον, η αύξηση στην Ελλάδα «είναι σαφώς σημαντική αλλά χαμηλότερη από τον μέσο όρο ΟΟΣΑ & ΕΕ» και καταγράφεται στο 25,4%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, 21 από τις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ κατέγραψαν υψηλότερες αυξήσεις τιμών από την Ελλάδα, με το ποσοστό να κυμαίνεται από 26,1% στη Γερμανία έως 891,7% στην Τουρκία. Αντίστοιχα, 19 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ σημείωσαν υψηλότερες αυξήσεις τιμών από τη χώρα μας.



Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο υπουργός Επικρατείας επικαλείται το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, τονίζοντας ότι καταγράφουν σωρευτικά υψηλότερες αυξήσεις στον πληθωρισμό τους σε σχέση με την Ελλάδα.

Αναγνωρίζει, παράλληλα, ότι η συγκριτική εικόνα δεν αναιρεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η σύγκριση δεν λύνει το πρόβλημα για το νοικοκυριό που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα κάθε μήνα με το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ και τα έξοδα των παιδιών», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας. Προσθέτει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η «μεγάλη εικόνα», αλλά και οι προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το διεθνές κύμα ακρίβειας.

«Γι’ αυτό δουλεύουμε καθημερινά για να ελαφρύνουμε τα βάρη των νοικοκυριών» τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος, κάνοντας λόγο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, σταθερές μειώσεις φόρων και στοχευμένες ενισχύσεις σε όσους πιέζονται περισσότερο, όπως είναι η στήριξη στα ενοίκια, η βοήθεια των νέων οικογενειών στην ανατροφή των παιδιών, οι πρόσθετες ενισχύσεις για τα καύσιμα, καθώς και τα νέα μόνιμα βοηθήματα στους συνταξιούχους και τα άτομα με αναπηρία.

«Ξέρουμε ότι για πολλές οικογένειες η πίεση παραμένει μεγάλη», καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι «η δική μας ευθύνη κρίνεται από την σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης παράλληλα με τη μείωση του δημόσιου χρέους, τη σταθερή βελτίωση των μισθών και φυσικά, από το αν οι πολίτες βλέπουν ουσιαστική διαφορά στο εισόδημα που τους μένει στο τέλος του μήνα».