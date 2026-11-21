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Tο FBI διερευνά μια πιθανή παραβίαση της εθνικής βάσης δεδομένων του που περιείχε πληροφορίες για εγκληματικές δραστηριότητες —ένα εργαλείο ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία μεταξύ των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου— σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN.

Η παραβίαση του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (National Crime Information Center – NCIC) από άτομα που φέρονται να είναι χάκερ, αποτελεί το δεύτερο περιστατικό αυτού του είδους τους τελευταίους μήνες.

Η βάση δεδομένων NCIC χρησιμοποιείται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλη τη χώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ιστορικού.

Η αποκάλυψη της πρόσφατης αυτής παραβίασης έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κατευνάσει την ανησυχία της κοινής γνώμης για την κυβερνοασφάλεια της χώρας, εν μέσω μιας σειράς σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που έπληξαν τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Κρίσιμη βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων NCIC αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου, δήλωσε στο CNN πρώην αξιωματούχος του FBI, ο οποίος είχε ηγηθεί ερευνών κατά εγκληματικών ομάδων στον κυβερνοχώρο. «Καθημερινά, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα βασίζονται στο NCIC για τον εντοπισμό καταζητούμενων, τον έλεγχο για εκκρεμή εντάλματα και την πρόσβαση σε πληροφορίες που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών αλλά και του κοινού.

Η ανησυχία μου δεν αφορά μόνο το αν οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα —αν και αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα— αλλά το αν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες βασίζονται οι αστυνομικοί».

Προηγούμενες επιθέσεις

Τον Σεπτέμβριο, μια ομάδα με την ονομασία «ShinyHunters» πραγματοποίησε επίθεση, στοχεύοντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Μετά την παραβίαση από τους ShinyHunters, ορισμένοι υπάλληλοι του FBI ένιωσαν ότι παρέμειναν στο σκοτάδι σχετικά με το αν επηρεάστηκαν από την κλοπή δεδομένων, ενώ παράλληλα εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τους πόρους ασφαλείας που προσφέρθηκαν στα θύματα, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNN.

Σε μια προγενέστερη παραβίαση το 2023, χάκερ εισέβαλαν σε ένα υπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούσε το γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη για έρευνες σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών —συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος όπου αποθηκεύονταν εικόνες που σχετίζονταν με την έρευνα για τον Jeffrey Epstein—, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN.