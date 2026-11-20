Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην πρώτη «Ημέρα Επενδυτών» της εταιρείας μετά από σχεδόν μια δεκαετία, ο διευθύνων σύμβουλος της Nike, Έλιοτ Χιλ, παρουσίασε ένα σχέδιο για την επιστροφή του γίγαντα των αθλητικών ενδυμάτων σε τροχιά ανάπτυξης έως το 2029.

H στρατηγική της βασίζεται στα αθλήματα υψηλών επιδόσεων, στην ταχύτερη καινοτομία προϊόντων και σε μια εξαιρετικά τοπική προσέγγιση σε αγορές όπως η Κίνα. Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα πετύχει.

Ο νέος οδικός χάρτης της Nike

Η Nike χαράζει τον οδικό της χάρτη. Λίγες ημέρες πριν, ο αμερικανικός γίγαντας των αθλητικών ειδών και του lifestyle διοργάνωσε την «Ημέρα των Επενδυτών» – που απευθυνόταν σε οικονομικούς αναλυτές και διεθνείς επενδυτές – στην έδρα της στο Μπίβερτον του Όρεγκον. Με την ευκαιρία αυτή, η διοικητική ομάδα, με επικεφαλής τον Έλιοτ Χιλ, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου που κατέχει την ομώνυμη μάρκα καθώς και τις Jordan και Converse, παρουσίασε τη στρατηγική της έως το 2031, με την ονομασία «Full Stride Ahead».

Πριν από την εκδήλωση, ο όμιλος παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου. Ενώ στόχος του είναι «να έρθει πιο κοντά στους αθλητές και να εστιάσει τους πόρους του στις καλύτερες μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης», ο όμιλος επιβεβαιώνει πάνω απ’ όλα τη θέση του ως «εταιρεία ανάπτυξης».

Με πρωταρχικό στόχο την απόδοση, η Nike ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε «πρόσθετη αύξηση εσόδων περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ), με βάση το οικονομικό έτος 2027. Στοχεύουμε σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τομέα της απόδοσης και 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τον τομέα Sportswear. Αναμένουμε λειτουργικά περιθώρια κέρδους 12-14% και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 3,00 έως 3,50 δολάρια έως το τέλος του οικονομικού έτους 2031».

Το μήνυμα αυτό βρήκε μεγάλη απήχηση στο επενδυτικό κοινό. Στο ίδιο πνεύμα, η Nike δήλωσε ότι αναμένει «περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε σωρευτικές αποδόσεις κεφαλαίου προς τους μετόχους υπό μορφή μερισμάτων από το οικονομικό έτος 2027 έως το οικονομικό έτος 2031».

«Ο αθλητισμός δεν έχει διαδραματίσει ποτέ τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και, ως ηγέτης ενός ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου αθλητικών υποδημάτων και ενδυμάτων αξίας 330 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι ευκαιρίες που μας προσφέρονται δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερες», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου στην ομιλία του. «Τα τελευταία δύο χρόνια, οι πρωτοβουλίες μας “Win Now” έχουν ενισχύσει τα θεμέλιά μας. Το πρόγραμμα “Full Stride Ahead” αξιοποιεί αυτή την πρόοδο, προσδίδοντας μεγαλύτερη εστίαση, ταχύτητα και πειθαρχία στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούμε τους αθλητές και ανταγωνιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζουμε τους πόρους μας εκεί όπου έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Εξελίσσουμε επίσης τον τρόπο λειτουργίας μας, προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα, δημιουργώντας στενότερες τοπικές σχέσεις και ενεργώντας πιο γρήγορα για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση».

Elliott Hill’s closing thoughts for Nike Investor Day 2026 https://t.co/ihSCLaF0ok — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) November 17, 2026

Πίσω από τα λόγια του Χιλ

Ο όμιλος θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε μια σειρά αθλημάτων με υψηλό δυναμικό, τόσο στον τομέα της αγωνιστικής απόδοσης όσο και στον τομέα του lifestyle: τρέξιμο, προπόνηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και υπαίθριες δραστηριότητες.

Όπως επισημαίνει το Business of Fashion, είναι σημαντικό ότι σε μια περίοδο που η κατάσταση της Converse βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ο όμιλος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του όχι μόνο προς τη Nike, αλλά και προς τα brands Jordan και Converse.

Η στρατηγική της είναι να επεκταθεί σε 23 αγορές που έχουν όλες προτεραιότητα, ενώ ο όμιλος εκτιμά ότι ο συνδυασμός επιχειρηματικών τομέων και γεωγραφικών περιοχών θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει πάνω από το 90% της προβλεπόμενης ανάπτυξής του έως το 2031.

Οι προοπτικές που παρουσιάζονται έρχονται σε αντίθεση με την τάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Από τα 51,36 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, τα έσοδα σταθεροποιήθηκαν στα 46,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2026 που έληξε τον Αύγουστο, ενώ το 2027 αναμένεται μείωση μεταξύ 7% και 9%, με αποτέλεσμα τα έσοδα να μειωθούν σε περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τρεις πυλώνες

Για την επίτευξη των στόχων της, ο όμιλος έχει καθορίσει τρεις στρατηγικούς πυλώνες. Όπως συμβαίνει πάντα με τη Nike, ο κάθε πυλώνεις έχει τη δική του ονομασία. Ο πυλώνας «Epic» αποσκοπεί στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών της εταιρείας στους πέντε αθλητικούς τομείς προτεραιότητας και στην ενδυνάμωση της θέσης των τριών εμπορικών σημάτων της. Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή που αξίζει να παρακολουθήσουμε θα είναι η υλοποίηση «επαναστατικών καινοτομιών υπό τη μορφή πλατφορμών που θα προσεγγίζουν περισσότερους αθλητές σε ένα ευρύτερο φάσμα αθλητικών κλάδων».

Ο πυλώνας «Connected» περιλαμβάνει μια λειτουργική αναδιοργάνωση με στόχο «να φέρει την εξουσία λήψης αποφάσεων και τους πόρους πιο κοντά στις χώρες και τις πόλεις προτεραιότητας». Ο όμιλος σκοπεύει επίσης να προσαρμόσει καλύτερα τόσο το αφηγηματικό του περιεχόμενο όσο και τις εμπειρίες που προσφέρει σε κάθε μία από τις αγορές προτεραιότητάς του. Συγκεκριμένα, ο όμιλος σχεδιάζει να «συνεργαστεί με τους εμπορικούς μας εταίρους για να προσαρμόσει τις σειρές προϊόντων και τις εμπειρίες στους τοπικούς αθλητές». Αυτό σηματοδοτεί μια σαφή στροφή σε σχέση με την εποχή που ο όμιλος σκόπευε να συνεργάζεται μόνο με περίπου 40 χονδρικούς εταίρους παγκοσμίως. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η δηλωμένη φιλοδοξία του να ανακτήσει τη δυναμική του στην περιοχή της Ευρύτερης Κίνας.

Τέλος, ο πυλώνας «Fast» στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανισμού ικανού να ανταποκρίνεται στη ζήτηση ακόμη πιο γρήγορα. Και πάλι, αυτό συνεπάγεται την περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας μεταξύ της δημιουργίας του προϊόντος και της κυκλοφορίας του στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη «βελτίωση της λήψης αποφάσεων, της ταχύτητας και της αποδοτικότητας». Οι βασικές προτεραιότητες είναι: «η δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και ευπροσάρμοστης εφοδιαστικής αλυσίδας» και «η απλοποίηση και η τυποποίηση των διαδικασιών για τη βελτίωση της εκτέλεσης και της παραγωγικότητας». Ο Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε ειδικότερα ότι «ένας από τους δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την πρόοδό μας είναι ο διπλασιασμός του όγκου των προϊόντων που σχεδιάζονται σε λιγότερο από 14 μήνες».

«Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε»

Στην παρουσίασή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου υπογράμμισε το δυναμικό των εμπορικών σημάτων του, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Η Nike Sportswear και η Jordan συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, και αυτά τα δύο τμήματα έχουν επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματά μας, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας». Η πρόκληση είναι σημαντική για τον παγκόσμιο ηγέτη.